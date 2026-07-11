Curier Județean

Peste 30 de milioane de lei pentru transformarea uneia dintre cele mai circulate axe din Aiud: Primăria a lansat licitația pentru noul coridor de mobilitate

Ioana Oprean

Publicat

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Peste 30 de milioane de lei pentru transformarea uneia dintre cele mai circulate axe din Aiud: Primăria a lansat licitația pentru noul coridor de mobilitate

Primăria Aiud a lansat, în 7 iulie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor și dotărilor aferente proiectului „Realizare Coridor de mobilitate urbană integrată și sustenabilă în municipiul Aiud: Strada Tudor Vladimirescu – Strada Cuza Vodă – Strada Transilvaniei”.

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Valoarea totală estimată a contractului propus este de 30.307.975.23 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 18 august 2026.

Finanțarea urmează să fie asigurată prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027.

Proiectul vizează modernizarea unuia dintre cele mai importante axe de circulație din municipiu, cu scopul de a crea un coridor urban adaptat cerințelor actuale privind mobilitatea durabilă și reducerea traficului poluant.

Potrivit documentațiilor aprobate de administrația locală, investiția face parte din strategia de mobilitate urbană a municipiului și urmărește creșterea atractivității transportului public, îmbunătățirea condițiilor pentru pietoni și bicicliști, precum și reorganizarea circulației pe traseul format din străzile Tudor Vladimirescu, Cuza Vodă și Transilvaniei.

Un proiect european pentru un oraș mai puțin aglomerat

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Aiud arată că acest coridor reprezintă una dintre investițiile-cheie propuse pentru perioada de finanțare europeană 2021–2027. Documentația subliniază că proiectul urmărește reducerea emisiilor de carbon, creșterea siguranței rutiere și dezvoltarea unor alternative reale la utilizarea autoturismului personal.

Înaintea lansării investiției, Consiliul Local Aiud a aprobat documentația tehnico-economică în faza DALI, precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului, etapă obligatorie pentru accesarea finanțării europene și pentru pregătirea licitației de execuție.

Investiția presupune și dotări

Contractul nu se limitează la lucrările de infrastructură, ci include și componenta de dotări, ceea ce indică faptul că proiectul va cuprinde echipamente și amenajări necesare funcționării noului coridor de mobilitate, în concordanță cu standardele impuse de finanțările europene.

Totodată, lista de investiții a municipiului Aiud arată că proiectul presupune și lucrări conexe de relocare și modernizare a rețelelor de utilități, inclusiv intervenții asupra rețelelor electrice și de comunicații, necesare pentru implementarea coridorului de mobilitate.

O investiție care completează modernizarea transportului public

Coridorul de mobilitate vine în completarea altor proiecte europene implementate de Primăria Aiud în domeniul transportului urban. Din vara anului 2026, municipiul utilizează o flotă de autobuze electrice achiziționate printr-un proiect finanțat din fonduri europene, investiție care urmărește reducerea poluării și creșterea calității serviciului public de transport.

Prin realizarea noului coridor de mobilitate, administrația locală urmărește integrarea infrastructurii rutiere modernizate cu transportul public ecologic, într-un sistem urban adaptat standardelor europene privind mobilitatea sustenabilă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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