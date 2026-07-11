Fost șef de birou al Poliției Locale Alba Iulia, câștig de cauză în instanță după ce i-a fost desființat postul: ,,Administrația a acționat cu exces de putere”

Un fost șef de birou al Poliției Locale Alba Iulia a câștigat în instanță anularea desființării postului propriu, prin reorganizarea care a avut loc la sfârșitul anului 2021. Valeriu Marius Rece a contestat două hotărâri emise de Consiliul local în instanță și a avut câștig de cauză atât la Tribunalul Alba, cât și la Curtea de Apel Alba Iulia.

A doua instanță a respins apelul Consiliului Local, prin hotărârea pronunțată în 10 iunie 2026. Administrația locală mai poate formula recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Magistrații au constatat că desființarea postului de conducere s-a făcut cu încălcarea legii și fără justificare rezonabilă.

Rece a fost angajat al UAT Municipiul Alba Iulia din 12 mai 2005, iar din 16 august 2010 a ocupat funcția de Șef Birou, gradul I, la Biroul Circulația pe drumurile publice în cadrul Poliției Locale Alba Iulia.

În toamna lui 2021, Primarul Gabriel Pleșa a inițiat un proiect de reorganizare a aparatului de specialitate. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 357/28 septembrie 2021, Biroul Circulația pe drumurile publice – format din 17 posturi, dintre care unul de conducere – a fost desființat și înlocuit cu un Compartiment cu același nume, dar cu doar 16 posturi și fără nicio funcție de conducere.

Traian Valeriu Rece a fost notificat că va fi numit consilier superior în noul compartiment, pierzând astfel funcția de șef birou pe care o ocupase peste un deceniu. O a doua hotărâre, nr. 393/27 octombrie 2021, a grăbit intrarea în vigoare a unor măsuri, cu aplicare din 1 decembrie 2021. Rece nu a acceptat noul post și a fost, în final, concediat.

Acesta a contestat cele două hotărâri de Consiliu Local, solicitând anularea lor parțială în ce privește desființarea postului său de funcție publică de conducere. Cauza a parcurs un prim ciclu procesual care s-a încheiat fără soluționarea fondului: Tribunalul Alba admisese inițial în parte acțiunea, însă Curtea de Apel Alba Iulia a casat sentința în noiembrie 2022 și a trimis dosarul spre rejudecare, motivând că prima instanță nu analizase legalitatea actelor contestate și nici marja de apreciere a autorității.

Rejudecând cauza, Tribunalul Alba a identificat mai multe vicii grave ale celor două hotărâri. În primul rând, instanța a reținut lipsa avizului Comisiei locale de ordine publică. Potrivit art. 29 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, această comisie are atribuția de a aviza proiectul regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale și de a evalua necesarul de personal. Prin adoptarea HCL nr. 357/2021, Consiliul Local a modificat în mod tacit regulamentul – un birou a fost desființat și înlocuit cu un compartiment fără conducere -, fără ca modificarea să fi fost avizată. „Din analiza coroborată a textelor de lege este evident necesar un asemenea aviz”, a constatat Tribunalul, respingând apărarea pârâților care susținuseră că avizul nu era necesar.

Trebuia preaviz de 30 de zile

Al doilea viciu privește aplicarea eronată a Codului administrativ. Instanța a constatat că atribuțiile de organizare, coordonare, instruire și control specifice unui șef birou sunt fundamental diferite de cele ale unui polițist local de execuție, ceea ce impunea aplicarea art. 519 din Codul administrativ privind eliberarea din funcția publică și, implicit, emiterea unui preaviz de 30 de zile calendaristice – lucru care nu s-a întâmplat.

Un al treilea viciu, de fond, vizează absența oricărei justificări rezonabile pentru măsura adoptată. „Nu s-a explicat sub nicio formă, iar instanța nu a reușit să înțeleagă rațiunea pentru care s-a hotărât desființarea Biroului circulația pe drumurile publice, format din 17 posturi și înființarea unui Compartiment Circulația pe drumurile publice, format din 16 posturi, fără funcție de conducere. În esență, economia mult clamată în cadrul ședinței de Consiliu local este insesizabilă, iar eficientizarea unui serviciu pare greu de atins fără existența unui post de conducere care să coordoneze un număr de 16 posturi de execuție”, se arată în considerentele sentinței.

Instanțele au mai reținut și că administrația a acționat cu exces de putere, în sensul Legii contenciosului administrativ, puterea discreționară a Consiliului local putând fi cenzurată de instanță atunci când este exercitată abuziv.

Concluziile instanței sunt susținute și de adresa Prefecturii Județului Alba, care constatase, în urma controlului de legalitate, că cele două hotărâri nu au respectat prevederile Codului administrativ, ale Codului muncii, ale Legii poliției locale și ale normelor de tehnică legislativă.

Astfel, a fost admisă acțiunea formulată de Valeriu Marius Rece și a dispus anularea parțială a HCL nr. 357/21 septembrie 2021 și a HCL nr. 393/27 octombrie 2021, respectiv a anexelor acestora, în ceea ce privește desființarea postului de funcție publică de conducere, șef birou, gradul I, Biroul Circulația pe drumurile publice. UAT Municipiul Alba Iulia prin primar, Consiliul Local și Primarul municipiului – au fost obligați și la plata sumei de 6.000 de lei reprezentând onorariu avocațial.

Cazul acestuia nu a fost singular. Reorganizarea Poliției Locale Alba Iulia din 2021 a generat un val de litigii: mai mulți foști angajați – funcționari publici de conducere, dar și agenți de pază concediați – au atacat în instanță hotărârile Consiliului Local. Un alt agent de pază concediat a obținut și el reintegrarea și plata drepturilor salariale restante printr-o hotărâre executorie a Tribunalului Alba, pusă deja în aplicare.

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