Curier Județean

Cum s-a petrecut accidentul de la Balomiru de Câmp în care un biciclist de 53 de ani a decedat: Nu a respectat indicatorul STOP și a fost lovit de o autoutilitară

Ioana Oprean

Publicat

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Cum s-a petrecut accidentul de la Balomiru de Câmp în care un biciclist de 53 de ani a decedat: Nu a respectat indicatorul STOP și a fost lovit de o autoutilitară

Un biciclist de 53 de ani a decedat sâmbătă, 11 iulie 2026, după ce nu ar fi respectat indicatorul STOP și a fost lovit de o autoutilitară.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 11 iulie 2026, polițiștii Serviciului Rutier Alba au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Balomiru de Câmp, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

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Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din localitatea Blandiana, satul Acmariu, în timp ce se deplasa pe bicicletă, pe strada Cimitirului, ajuns la intersecția cu DC 57, nu ar fi respectat semnificația indicatorului ,,STOP!” și ar fi pătruns în intersecție, intrând în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Vințu de Jos.

În urma evenimentului rutier, bărbatul, în vârstă de 53 de ani, a suferit leziuni corporale grave și, din nefericire, nu a răspuns manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical, fiind declarat decesul acestuia.

Conducătorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Foto: arhivă

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