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VIDEO | Viitorul Sântimbru, înfrângere la Târgu Mureș, în faza regională a Cupei României la fotbal: Cu ce scor s-au impus gazdele

Ioana Oprean

Publicat

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Viitorul Sântimbru, înfrângere la Târgu Mureș, în faza regională a Cupei României la fotbal: Cu ce scor s-au impus gazdele

Viitorul Sântimbru a pierdut al doilea meci din faza regională a Cupei României la fotbal, ediția 2026-2027, jucat sâmbătă, 11 iulie 2026, în deplasare, pe Stadionul „Trans-Sil” din Târgu Mureș, în compania echipei locale Vulturii.

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Gazdele s-au impus cu 2-0 (1-0), prin golurile marcate de Velichea (27, 78).

La loviturile de departajare suplimentare au avut câștig de cauză tot amfitrionii, cu 5-3.

Citește și: VIDEO: Cupa României, Viitorul Sântimbru – Corona Brașov 2-1 (1-0) | Campioana din Alba a dat lovitura, cu secundul Dan Comșa pe bancă!

Numeroase absențe au fost în tabăra nou-promovatei în Liga 3 din Alba la acest meci: Lupșan, I. Grozav, Budin, Petrașcu, Popescu, Boca, Nistor, Catană, Voic.

În prima partidă din faza regională a Cupei României la fotba, ediția 2026-2027, la Galtiu, sântimbrenii au învins, scor 2-1 (1-0), pe Corona Brașov, dar au fost depășiți cu 4-3 la loviturile de departajare suplimentare.

Spre deosebire de acel joc, de data aceasta au fost prezenți atât antrenorul principal Adrian Bicheși, cât și Ovidiu și Adrian Hulea, finanțatorii nou-promovatei în eșalonul terț.

În urmă cu 2 ani Viitorul Sântimbru își adjudeca în premieră trofeul regional al Cupei României.

În Grupa 1 din Regiunea 3 Centru mai e de disputat, în 15 iulie 2026, de la ora 18.00, jocul Corona Brașov – Vulturii Târgu Mureș, programat pe terenul central al Bazei Sportive „Carpați”.

În acest moment Viitorul Sântimbru și Vulturii Târgu Mureș au, fiecare, 3 puncte, bilanțul intermediar al formației din Brașov fiind de 0 puncte.

sursa video: Televiziunea M9 TV

sursa foto: Szilagyi Peter

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