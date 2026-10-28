Curier Județean

Minor de 15 ani, din Cetatea de Baltă, condamnat pentru tentativă de viol, reținut de oamenii legii: Va fi internat într-un centru educativ

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Minor de 15 ani, din Cetatea de Baltă, condamnat pentru tentativă de viol, reținut de oamenii legii: Va fi internat într-un centru educativ

Marți, 27 octombrie 2026, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au depistat și reținut un minor, în vârstă de 15 de ani, din localitatea Cetatea de Baltă.

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Acesta era posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 7 octombrie 2026, de către Judecătoria Blaj.

Minorul reținut a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la infracțiunea de viol săvârșit asupra unui minor.

Minorul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, urmând a fi internat într-un centru educativ.

foto: arhivă

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