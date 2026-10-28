Curier Județean

Vârstnic de 66 de ani, din Teiuș, condamnat pentru viol asupra unui minor, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 3 ani după gratii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Vârstnic de 66 de ani, din Teiuș, condamnat pentru viol asupra unui minor, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 3 ani după gratii

Un vârstnic de 66 de ani, din Teiuș, condamnat pentru viol asupra unui minor, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 3 ani după gratii.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 27 octombrie 2026, polițiștii din orașul Teiuș au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 66 de ani, din orașul Teiuș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 27 octombrie 2026, de către Judecătoria Aiud.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 3 ani, o lună și 10 zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.

În vederea executării pedepsei, bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud.

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