Actualitate

VIDEO | DN 67C – Transalpina, ÎNCHISĂ între Novaci și Rânca, pentru toate categoriile de autovehicule: VISCOL puternic și vizibilitate extrem de redusă

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

DN 67C – Transalpina, ÎNCHISĂ între Novaci și Rânca, pentru toate categoriile de autovehicule: VISCOL puternic și vizibilitate extrem de redusă

Viscolește puternic, marți seara, pe Transalpina, între Rânca și Novaci, iar autoritățile au decis să închidă drumul din cauza vizibilității extrem de reduse.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, pe DN 67C, între Novaci și Rânca, viscolul face ca vizibilitatea să fie extrem de redusă și totodată aduce pe partea carosabilă cantități mari de zăpadă.

Meteorologii au emis deja cod portocaliu care vizează acest tip de fenomene, valabil până miercuri, 25 februarie, ora 10:00.

Începând cu ora 19:00 se închide circulația rutieră pe DN 67C, între Novaci și Rânca, pentru toate categoriile de autovehicule! Din cauza viscolului puternic și a vizibilitatii extrem de reduse, a fost luată decizia închiderii circulației rutiere pe acest sector de drum.

Această măsură a fost luată deoarece nu se poate circula în siguranță și dar și pentru siguranța deservențiilor de pe utilajele de deszăpezire.

Ora estimată pentru deschiderea traficului, dacă se vor îmbunătăți condițiile meteorologice, este 07:00 din 25 februarie.

Recomandări pentru șoferi

DRDP roagă participanții la trafic să evite pe cât posibil tranzitarea acestui drum până când condițiile meteorologice se vor îmbunătăți.

