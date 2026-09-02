VIDEO | Directorul PSD al Uzinei Mecanice Cugir învinuit de DNA într-un dosar de corupție: 10.000 de euro ar fi ajuns în buzunarele lui Mircea Trifan drept mită

Directorul PSD al Uzinei Mecanice Cugir învinuit de DNA într-un dosar de corupție: 10.000 de euro ar fi ajuns în buzunarele lui Mircea Trifan drept mită

Direcția Națională Anticorupție (DNA) ar fi disjuns noi dosare penale de cercetare privind presupuse fapte de corupție care ar avea loc în uzinele mecanice românești aflate sub bagheta ROMARM, susțin, pentru Gândul, surse judiciare, care explică totodată că ar fi fost deja sub acuzare pus directorul Uzinei Mecanice Cugir, Augustin Mircea Trifan.

După declanșarea cazului privind spăgile curente oferite directorilor uzinelor mecanice București și Plopeni, unde protagoniștii ar fi fost directorii Pîrvu, Rafiu și Sorescu și afaceristul „de casă” al acestora, Marian Voinea, DNA ar fi disjuns noi dosare din acest caz și ar fi demarat cercetări tip hidră în alte uzine mecanice unde ar exista indicii că ar avea loc fapte de corupție.

10.000 de euro în buzunarele lui Trifan

Sursele Gândul nu pot nominaliza cu acuratețe la acest moment numărul dosarelor nou formate și activitățile căror uzine mecanice românești ar fi intrat sub lupa anchetatorilor DNA, dar susțin că, la momentul difuzării acestei știri, directorul UM Cugir ar avea calitatea de inculpat pentru fapte de luare de mită.

Sursele citate mai arată că, în cazul directorului Augustin Mircea Trifan, ar fi vorba, „generic”, despre același gen de fapte ca și în cazul colegilor acestuia, de la uzinele București și Plopeni.

Astfel, directorul ar fi primit suma de 10.000 de euro pentru a accelera plata unor sume de bani aferente unuia sau a mai multor contracte existente care se derulau între uzină și o societate comercială.

Nu se poate preciza cu acuratețe la acest moment dacă este vorba despre firmele aceluiași afacerist Marian Voinea, deja pus sub acuzare în dosarul UM București – UM Plopeni, dacă cei 10.000 de euro i-au fost dați directorului Trifan de către acesta sau dacă, după declanșarea anchetei primare, omul de afaceri a început să dea detalii anchetatorilor DNA despre șpăgile care circulau în industria de armament.

Percheziții informatice la foc automat

Sursele Gândul au transmis redacției că DNA l-a chemat, marți, la sediul Direcției pe Augustin Trifan, unde ar fi avut loc percheziția informatică a telefonului acestuia și a unor dispozitive informatice.

Anterior, în cursul săptămânii trecute pe la sediul Direcției a trecut, pentru același motiv, de a participa la percheziție informatică și directorul Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Pîrvu.

Direcția Națională Anticorupție a continuat audierile în dosarul de mare corupție al directorilor de la Uzinele Mecanice București și Plopeni, primul chemat la discuțiile cu anchetatorii fiind Alexandru Tiberiu Pîrvu, oficialul în casa căruia s-au găsit 500.000 de euro.

Percheziții DNA la UM Cugir și Fabrica de Arme în iulie 2026

Reamintim că procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat la data de 23 iulie 2026, mai multe percheziții la Fabrica de Arme și Uzina Mecanică din Cugir. În anchetă ar fi fost vizate persoane din conducerea celor două societăți, iar descinderile au avut loc și la domiciliul personal al acestora.

Directorul UM Cugir, Mircea Trifan, a declarat la momentul respectiv pentru ziarulunirea.ro că a avut loc un control DNA, atât la sediul UM Cugir cât și la domiciliul său: ,,Un control DNA, au luat niște acte. Sunt vizat pentru că sunt directorul. Este vorba de niște achiziții de materiale electrice”, a spus Mircea Trifan.

Asupra directorului UM Cugir nu ar fi fost impusă la data menționată nici o măsură, doar i-au fost ridicate telefoanele mobile.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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