Cât a costat, de fapt, o stație de autobuz din Alba Iulia, în proiectul finanțat prin PNRR. Cele 35 de stații sunt fabricate în România

Achiziția celor 35 de stații de autobuz montate recent în Alba Iulia a avut o valoare estimată inițial de 4.846.902,50 lei fără TVA, respectiv 5.864.752,03 lei cu TVA. În urma procedurii de achiziție, contractul a fost însă atribuit la o valoare mai mică de 3.839.410 lei, fără TVA.

Valoarea estimată și prețul final al contractului

La această sumă se adaugă TVA-ul, ceea ce înseamnă că valoarea totală a contractului ajunge la aproximativ 4.645.686 de lei cu TVA. Raportată la cele 35 de stații, achiziția înseamnă un cost de aproximativ 132.000 de lei cu TVA pentru fiecare stație, echivalentul a circa 25.200 de euro cu TVA, potrivit datelor transmise de Primăria Alba Iulia, la solicitarea ziarulunirea.ro

Diferența dintre valoarea estimată a procedurii și oferta câștigătoare este de aproximativ 1 milion de lei fără TVA, licitația fiind adjudecată la un preț cu peste 20% mai mic decât valoarea estimată inițial.

Stațiile au fost fabricate în România și includ sisteme digitale

În contextul discuțiilor apărute în spațiul public cu privire la costul noilor stații de autobuz, Primăria Alba Iulia ne-a transmis un punct de vedere oficial, precizând că valoarea include nu doar structura stației, ci și componentele digitale și montajul.

Reprezentanții administrației locale susțin, totodată, că procedura a fost una competitivă și că oferta câștigătoare a fost cea cu prețul cel mai mic dintre cele două oferte depuse:

„Stațiile de așteptare montate recent în Alba Iulia au fost achiziționate de Primărie printr-un proiect finanțat din fonduri nerambursabile, prin PNRR. Valoarea reală a unei stații este de aproximativ 21.900 de euro/bucată (n.n. fără TVA), sumă care include atât structura propriu-zisă, cât și sistemul digital de informare a călătorilor și montajul. Este important de precizat și faptul că aceste stații sunt fabricate în România, inclusiv elementele din sticlă.

Procedura de achiziție a fost una competitivă, la licitație participând doi furnizori. Oferta declarată câștigătoare a fost cea cu prețul cel mai mic, valoarea totală fiind de aproximativ 3,83 milioane de lei (n.n. valoare fără TVA) pentru 35 de stații.

Prin urmare, afirmațiile apărute în spațiul public potrivit cărora o astfel de stație ar fi costat 70.000 de euro sunt false” ne-a comunicat purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia.

De unde a ”apărut” suma de 70.000 de euro pentru o stație

Astfel, potrivit datelor financiare ale procedurii, valoarea estimată inițial de autoritatea contractantă a fost de aproape 5,87 milioane de lei cu TVA, în timp ce valoarea contractului rezultat în urma licitației este de aproximativ 3,83 milioane fără TVA, adică 4,64 milioane de lei cu TVA. Calculul raportat la cele 35 de stații indică un cost de circa 132.000 de lei, respectiv aproximativ 25.200 de euro cu TVA pentru o stație.

Diferența dintre această valoare rezultată din calculul contractului și suma de aproximativ 21.900 de euro fără TVA pe stație menționată de Primărie ar putea ține de modul de raportare a valorilor și de componentele incluse în fiecare calcul. Primăria Alba Iulia a precizat că suma comunicată include structura, sistemul digital de informare a călătorilor și montajul.

În spațiul public s-a vehiculat însă și suma de aproximativ 70.000 de euro pentru o singură stație, o valoare comparabilă cu prețul unui apartament! Potrivit reprezentanților Primăriei, această sumă nu reprezintă însă valoarea reală a achiziției, ci ar proveni dintr-un SF, calculul corect rezultat din contractul de achiziție indicând un cost de aproximativ 25.200 de euro cu TVA pentru fiecare dintre cele 35 de stații.

Stații de autobuz de la 8.200 la 41.000 de euro în alte orașe din România. Cât costă una în China

La Timișoara, de exemplu, cele opt stații de autobuz achiziționate în 2024 au avut un cost de aproximativ 8.200 de euro cu TVA pentru fiecare bucată, potrivit informațiilor prezentate de presa locală. În acest caz, este vorba în principal despre structuri de adăpost pentru călători, nu de stații inteligente, astfel că achiziția trebuie diferențiată de o stație dotată cu sisteme digitale de informare.

La Ploiești, în anul 2025, costul unei stații a fost de aproximativ 17.326 de euro, potrivit presei locale.

La Pitești, presa locală a relatat, în 2024, despre costuri de aproximativ 41.000 de euro pentru o stație, dar era o valoare estimată!

Pentru comparație, o ofertă comercială din China indică un preț de 3.070 de dolari pentru o stație de autobuz inteligentă de 6 metri, modelul YR-SSBS-22193. Oferta menționează o structură din oțel galvanizat, iluminare LED integrată în copertină, bancă, casetă luminoasă și panouri din sticlă securizată.

Trebuie precizat însă că, în oferta chinezească, nu este menționat faptul că prețul include transportul până în România și montajul. De asemenea, nu sunt indicate eventualele taxe vamale, costurile de transport, fundația sau instalarea electrică. Prin urmare, cei 3.070 de dolari reprezintă prețul ofertat pentru produs și nu pot fi considerați costul final al unei stații livrate și montate în România, dar totuși e greu de crezut că ar ajunge la o valoare de aproximativ 25.000 de euro cu TVA!

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