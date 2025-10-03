VIDEO | Deszăpezire și împrăștiere de material antiderapant pe Transalpina, în Alba: Eforturi pentru menținerea drumului în condiții de siguranță

Deszăpezire și împrăștiere de material antiderapant pe Transalpina, în Alba: Eforturi pentru menținerea drumului în condiții de siguranță

În contextul avertizărilor meteorologice emise pentru județul Alba – aflat în prezent sub cod portocaliu, de ninsori abundente, temporar viscolite și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m, toate instituțiile membre ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) rămân în stare de alertă pentru asigurarea unui răspuns prompt în situația apariției unor situații de urgență, a anunțat, vineri, 3 octombrie 2025, în jurul orei 14.30, Instituția Prefectului – Județul Alba.

Până în prezent, s-au înregistrat ninsori slabe cantitativ în zona montană din sudul județului Alba, unde echipe aparținând SDN Alba au intervenit pe DN67C km 79-67, pentru deszăpezire și împrăștiere de material antiderapant. S-a acționat pentru menținerea traficului rutier în condiții de siguranță.

Reprezentanții DEER Electrica au transmis faptul că în acest moment nu sunt consumatori nealimentați cu energie electrică.

Recomandări pentru populație:

• Evitați deplasările în condiții de viscol sau ninsoare puternică. Dacă acestea sunt absolut necesare, informați-vă în prealabil asupra stării drumurilor și a eventualelor restricții de circulație;

• Înainte de plecare, asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător sezonului rece (anvelope de iarnă, lanțuri antiderapante, lopată, sac cu nisip etc.);

Autoritățile monitorizează permanent evoluția fenomenelor meteo și vor interveni acolo unde situația o va impune, a precizat Instituția Prefectului – Județul Alba.

