Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Deputatul Călin Matieș, ales președinte al AUR Alba, la primele alegeri organizate de filiala județeană. L-a avut contracanditat pe Cristian Crișan

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 29 de minute

în

De

Deputatul Călin Matieș, ales președinte al AUR Alba, la primele alegeri organizate de filiala județeană. L-a avut contracanditat pe Cristian Crișan

În această seară a avut loc, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, primele alegeri în organizația județeană a AUR Alba. De altfel, filiala este prima din țară care organizează alegeri, urmând ca până la finalul lunii noiembrie partidul să organizeze alegeri la nivelul tuturor organizațiilor județene.

Deputatul Călin Matieș a câștigat detașat alegerile pentru conducerea AUR Alba, obținând 321 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Cristian Crișan, a primit 74 de voturi. Rezultatul a confirmat sprijinul major pe care Matieș îl are în rândul membrilor organizației județene, consolidându-și astfel poziția de lider al filialei AUR Alba.

La conferința județeană au participat numeroși parlamentari AUR, printre care Dan Tănase, precum și președintele partidului, George Simion. Actualul președinte al filialei, Călin Matieș, care l-a avut contracanditat pe Cristian Crișan. Practic, fiecare contracandidat la conducerea partidului a avut propria echipă, cea a lui Matieș fiind mai numeroasă.

Au fost prezenți următorii membri ai conducerii județene:

Președinte: Matieș Călin

Prim-vicepreședinte: Oprea Maria

Vicepreședinte/Comunicare: Darlau Andrei

Vicepreședinte/municipiu: Draschan Andrei

Secretar general politic: Bogdan Adrian

Secretar general: Todea Rodica

Vicepreședinte/femei: Cociobea Cornelia

Vicepreședinte/tineret: Boca Samuel

Vicepreședinte/financiar: Trifu Mircea

Vicepreședinte/mediu: Mihet Ovidiu

Vicepreședinte/seniori: Nemes Ioan

Vicepreședinte: Gadiu Mihai

Vicepreședinte/zonă urbană: Neamțu Toader Florin

Vicepreședinte/administrativ: Stanca Vasile

Vicepreședinte/aleșii locali AUR: Dup Marius

Vicepreședinte/regional 1: Mihet Ovidiu

Vicepreședinte/regional 2: Habean Antoniu

Vicepreședinte/regional 3: Bara Vasile

Vicepreședinte/regional 4: Sicoe Călin

Vicepreședinte/rural: Burz Petru Cosmin

Vicepreședinte/constructori: Savu Gheorghe Petru

Vicepreședinte/profesori: Istrate Diana

Vicepreședinte/cadre medicale: Popescu Damian

Vicepreședinte/funcționari publici: Sevestrean Vasile

Vicepreședinte/oștasilor, polițiștilor și pompierilor: Oaida Liviu-Dorin

Vicepreședinte/economiști: Man Maria

Vicepreședinte/fermieri: Morariu Vasile

Vicepreședinte/juriști: Draschan Laura

Vicepreședinte/ospitalitate: Pogan Vasile

Vicepreședinte/producători: Man Maria

Vicepreședinte/transportatori: Dodu Vasile

Vicepreședinte/responsabil Diaspora: Sava Iulian

Vicepreședinte/oameni de afaceri: Ioachim Bogdan

Vicepreședinte/regional 5: Avram Emil

Vicepreședinte/minorități: Koncz Csaba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Noul program al autobuzelor din Alba Iulia Linia 103 și 104 din 1 Noiembrie 2025. AIDA-TL a aprobat bugetul și programul de transport

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 50 de minute

în

31 octombrie 2025

De

Noul program al autobuzelor din Alba Iulia Linia 103 și 104 din 1 Noiembrie 2025. AIDA-TL a aprobat bugetul și programul de transport În ședința AIDA-TL din 31 octombrie 2025, a fost aprobat noul program de transport pentru Alba Iulia, care va intra în vigoare începând cu 1 noiembrie 2025, precum și bugetul alocat Serviciului […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO-VIDEO | Bostaniada 2025 la Alba Iulia: O seară de Halloween plină de dovleci, creativitate și surprize pentru copii și părinți

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

31 octombrie 2025

De

Primăria Municipiului Alba Iulia a organizat vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 18:30, o nouă ediție a evenimentului Bostaniada, în curtea Școlii Generale din Micești. Evenimentul a reunit zeci de copii, părinți și bunici, oferind o seară plină de creativitate și voie bună. Copiii care au participat au fost costumați în diverse personaje, de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

De la Alba Iulia în toată lumea: povestea IPEC, compania care își păstrează competitivitatea în vremuri dificile

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

31 octombrie 2025

De

Atuurile IPEC Alba Iulia în vremuri instabile economic: Pionieratul tehnologic, previziunea și capacitatea mare de adaptare Cum fac antreprenorii să-și mențină afacerile și locurile de muncă ale angajaților în vremuri când prețurile energiei, utilităților, materiilor prime cresc, iar consumatorii sunt mai strânși la pungă? Problema devine și mai grea atunci când afacerea este una cu […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 6 ore

Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii

Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii Facturile la energia electrică...
Actualitateacum 7 ore

Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 22 de magistrați. Un procuror de la DIICOT Alba Iulia se află pe listă

Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 22 de magistrați. Un procuror de la DIICOT Alba Iulia se află...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 29 de minute

VIDEO | Deputatul Călin Matieș, ales președinte al AUR Alba, la primele alegeri organizate de filiala județeană. L-a avut contracanditat pe Cristian Crișan

Deputatul Călin Matieș, ales președinte al AUR Alba, la primele alegeri organizate de filiala județeană. L-a avut contracanditat pe Cristian...
Ştirea zileiacum 50 de minute

FOTO | Noul program al autobuzelor din Alba Iulia Linia 103 și 104 din 1 Noiembrie 2025. AIDA-TL a aprobat bugetul și programul de transport

Noul program al autobuzelor din Alba Iulia Linia 103 și 104 din 1 Noiembrie 2025. AIDA-TL a aprobat bugetul și...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

FOTO | Muzeul orașului Teiuș se pregătește să primească vizitatori cu exponate etnografice și lift pentru persoane cu dizabilități

Muzeul orașului Teiuș se pregătește să primească vizitatori cu exponate etnografice și lift pentru persoane cu dizabilități Primăria Teiuș a...
Curier Județeanacum 4 ore

FOTO | Două străzi din Cugir au fost modernizate complet. Bugetul alocat a fost de peste 800.000 de lei

Două străzi din Cugir au fost modernizate complet. Bugetul alocat a fost de peste 800.000 de lei Administrația locală a...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”

Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Politică Administrațieacum 3 zile

FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile

Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 6 ore

Mesaje de Halloween în limba engleză 2025. Texte pentru Sms-uri și urări „înfricoșătoare”

“Trick or treat!”  • Mesaje, sms-uri și urări „înfricoșătoare” de Halloween 2025 în limba engleză • mesaje de groază de...
Opinii - Comentariiacum 15 ore

31 octombrie: Ziua Arhivelor Naţionale. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului din Bucureşti

31 octombrie: Ziua Arhivelor Naţionale. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea