VIDEO | Deputatul Călin Matieș, ales președinte al AUR Alba, la primele alegeri organizate de filiala județeană. L-a avut contracanditat pe Cristian Crișan

Deputatul Călin Matieș, ales președinte al AUR Alba, la primele alegeri organizate de filiala județeană. L-a avut contracanditat pe Cristian Crișan

În această seară a avut loc, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, primele alegeri în organizația județeană a AUR Alba. De altfel, filiala este prima din țară care organizează alegeri, urmând ca până la finalul lunii noiembrie partidul să organizeze alegeri la nivelul tuturor organizațiilor județene.

Deputatul Călin Matieș a câștigat detașat alegerile pentru conducerea AUR Alba, obținând 321 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Cristian Crișan, a primit 74 de voturi. Rezultatul a confirmat sprijinul major pe care Matieș îl are în rândul membrilor organizației județene, consolidându-și astfel poziția de lider al filialei AUR Alba.

La conferința județeană au participat numeroși parlamentari AUR, printre care Dan Tănase, precum și președintele partidului, George Simion. Actualul președinte al filialei, Călin Matieș, care l-a avut contracanditat pe Cristian Crișan. Practic, fiecare contracandidat la conducerea partidului a avut propria echipă, cea a lui Matieș fiind mai numeroasă.

Au fost prezenți următorii membri ai conducerii județene:

Președinte: Matieș Călin

Prim-vicepreședinte: Oprea Maria

Vicepreședinte/Comunicare: Darlau Andrei

Vicepreședinte/municipiu: Draschan Andrei

Secretar general politic: Bogdan Adrian

Secretar general: Todea Rodica

Vicepreședinte/femei: Cociobea Cornelia

Vicepreședinte/tineret: Boca Samuel

Vicepreședinte/financiar: Trifu Mircea

Vicepreședinte/mediu: Mihet Ovidiu

Vicepreședinte/seniori: Nemes Ioan

Vicepreședinte: Gadiu Mihai

Vicepreședinte/zonă urbană: Neamțu Toader Florin

Vicepreședinte/administrativ: Stanca Vasile

Vicepreședinte/aleșii locali AUR: Dup Marius

Vicepreședinte/regional 1: Mihet Ovidiu

Vicepreședinte/regional 2: Habean Antoniu

Vicepreședinte/regional 3: Bara Vasile

Vicepreședinte/regional 4: Sicoe Călin

Vicepreședinte/rural: Burz Petru Cosmin

Vicepreședinte/constructori: Savu Gheorghe Petru

Vicepreședinte/profesori: Istrate Diana

Vicepreședinte/cadre medicale: Popescu Damian

Vicepreședinte/funcționari publici: Sevestrean Vasile

Vicepreședinte/oștasilor, polițiștilor și pompierilor: Oaida Liviu-Dorin

Vicepreședinte/economiști: Man Maria

Vicepreședinte/fermieri: Morariu Vasile

Vicepreședinte/juriști: Draschan Laura

Vicepreședinte/ospitalitate: Pogan Vasile

Vicepreședinte/producători: Man Maria

Vicepreședinte/transportatori: Dodu Vasile

Vicepreședinte/responsabil Diaspora: Sava Iulian

Vicepreședinte/oameni de afaceri: Ioachim Bogdan

Vicepreședinte/regional 5: Avram Emil

Vicepreședinte/minorități: Koncz Csaba

