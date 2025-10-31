VIDEO | Deputatul Călin Matieș, ales președinte al AUR Alba, la primele alegeri organizate de filiala județeană. L-a avut contracanditat pe Cristian Crișan
Deputatul Călin Matieș, ales președinte al AUR Alba, la primele alegeri organizate de filiala județeană. L-a avut contracanditat pe Cristian Crișan
În această seară a avut loc, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, primele alegeri în organizația județeană a AUR Alba. De altfel, filiala este prima din țară care organizează alegeri, urmând ca până la finalul lunii noiembrie partidul să organizeze alegeri la nivelul tuturor organizațiilor județene.
Deputatul Călin Matieș a câștigat detașat alegerile pentru conducerea AUR Alba, obținând 321 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Cristian Crișan, a primit 74 de voturi. Rezultatul a confirmat sprijinul major pe care Matieș îl are în rândul membrilor organizației județene, consolidându-și astfel poziția de lider al filialei AUR Alba.
La conferința județeană au participat numeroși parlamentari AUR, printre care Dan Tănase, precum și președintele partidului, George Simion. Actualul președinte al filialei, Călin Matieș, care l-a avut contracanditat pe Cristian Crișan. Practic, fiecare contracandidat la conducerea partidului a avut propria echipă, cea a lui Matieș fiind mai numeroasă.
Au fost prezenți următorii membri ai conducerii județene:
Președinte: Matieș Călin
Prim-vicepreședinte: Oprea Maria
Vicepreședinte/Comunicare: Darlau Andrei
Vicepreședinte/municipiu: Draschan Andrei
Secretar general politic: Bogdan Adrian
Secretar general: Todea Rodica
Vicepreședinte/femei: Cociobea Cornelia
Vicepreședinte/tineret: Boca Samuel
Vicepreședinte/financiar: Trifu Mircea
Vicepreședinte/mediu: Mihet Ovidiu
Vicepreședinte/seniori: Nemes Ioan
Vicepreședinte: Gadiu Mihai
Vicepreședinte/zonă urbană: Neamțu Toader Florin
Vicepreședinte/administrativ: Stanca Vasile
Vicepreședinte/aleșii locali AUR: Dup Marius
Vicepreședinte/regional 1: Mihet Ovidiu
Vicepreședinte/regional 2: Habean Antoniu
Vicepreședinte/regional 3: Bara Vasile
Vicepreședinte/regional 4: Sicoe Călin
Vicepreședinte/rural: Burz Petru Cosmin
Vicepreședinte/constructori: Savu Gheorghe Petru
Vicepreședinte/profesori: Istrate Diana
Vicepreședinte/cadre medicale: Popescu Damian
Vicepreședinte/funcționari publici: Sevestrean Vasile
Vicepreședinte/oștasilor, polițiștilor și pompierilor: Oaida Liviu-Dorin
Vicepreședinte/economiști: Man Maria
Vicepreședinte/fermieri: Morariu Vasile
Vicepreședinte/juriști: Draschan Laura
Vicepreședinte/ospitalitate: Pogan Vasile
Vicepreședinte/producători: Man Maria
Vicepreședinte/transportatori: Dodu Vasile
Vicepreședinte/responsabil Diaspora: Sava Iulian
Vicepreședinte/oameni de afaceri: Ioachim Bogdan
Vicepreședinte/regional 5: Avram Emil
Vicepreședinte/minorități: Koncz Csaba
