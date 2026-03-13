VIDEO | Daniel Constantin, președintele Agenției Române de Investiții și Comerț Exterior: Vom prezenta mai „agresiv” oportunitățile economice ale județului Alba pe plan internațional
Daniel Constantin, președintele Agenției Române de Investiții și Comerț Exterior: Vom prezenta mai „agresiv” oportunitățile economice ale județului Alba pe plan internațional
„Vom prezenta mai „agresiv”, în sensul diplomatic spus, oportunitățile economice ale județului Alba, un județ care se remarcă în primul rând prin industria de automotive, pe plan internațional”, a declarat, vineri, 13 martie 2026, într-o conferință de presă, la Alba Iulia, președintele Agenției Române de Investiții și Comerț Exterior (ARICE), Daniel Constantin.
Acesta s-a întâlnit în județul Alba cu oameni de afaceri și reprezentanți ai administrației județene tocmai pentru a le prezenta tipurile de sprijin disponibile prin colaborarea acestora cu Agenția Română de Investiții și Comerț Exterior.
Este vorba de participarea la târguri și misiuni economice, identificarea unor noi piețe de desfacere și dezvoltarea exporturilor sau identificarea de noi oportunități de investiții și parteneriate economice.
„Județul Alba este un județ care trebuie scos în evidență, lăudat pentru faptul că a atras foarte mulți investitori”, a subliniat Daniel Constantin.
Însoţit de preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, şi de vicepreşedintele George Mihnea Rotar, preşedintele ARICE s-a întâlnit joi, 12 martie 2026, la Ciugud şi Aiud, cu reprezentanți ai UAT Ciugud, UAT Vințu de Jos, UAT Sântimbru şi ai Parcului Industrial Cugir SA, precum şi cu reprezentanţi ai UAT Aiud, UAT Ocna Mureș, UAT Teiuș, UAT Galda de Jos
În cadrul acestor întâlniri, au fost discutate teme ce au vizat potențialul economic și oportunități de dezvoltare a zonelor respective, precum şi oportunităţile oferite investitorilor de colaborarea cu Agenția Română de Investiții și Comerț Exterior.
Vineri, 13 martie 2026, la sediul Consiliului Judeţean Alba, a avut loc, în „Sala Regele Ferdinand”, o întâlnire cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din judeţul Alba.
Preşedintele ARICE, Daniel Constantin, a făcut o expunere cu privire la promovarea intereselor economice ale României în străinătate prin intermediul Birourilor de Promovare Comercial-Economică (BPCE). Acesta a prezentat o serie de atribuţii ale BPCE, printre care:
- Promovarea produselor și serviciilor românești în țările în care reprezentanții BPCE sunt notificați;
- Identificarea potențialilor parteneri locali de afaceri;
- Facilitarea și realizarea de întâlniri B2B;
- Acordarea de asistență și consultanță specializată în domeniul economico-comercial firmelor românești;
- Monitorizarea piețelor și transmiterea de oportunități de afaceri și propuneri de cooperare;
- Asigurarea dialogului instituțional cu partenerii externi; DCE/BPCE organizează și asigură secretariatul comisiilor mixte, comitetelor, consultărilor inter-guvernamentale de cooperare economică cu alte state;
- Identificarea potențialilor investitori străini și acordarea de asistență pentru inițierea de proiecte investiționale în România;
- Menținerea dialogului permanent cu structurile asociative din România și organizarea, în colaborare cu acestea, de evenimente promoționale.
De asemenea, s-a discutat despre Programul de Promovare a Exportului 2026, care are ca direcții strategice principale consolidarea prezenţei pe piaţa Uniunii Europene şi accesul la pieţe globale cu potenţial ridicat.
În cadrul discuţiilor purtate vineri, 13 martie 2026 au fost identificate oportunităţi de sprijin pentru mediul de afaceri din judeţul Alba. Reprezentanţii companiilor, prezenţi la întâlnire, au semnalat o serie de aspecte care putea să eficientizeze atât activitatea proprie, cât şi economia locală, aspecte pe care preşedintele ARICE, Daniel Constantin, a spus că le va lua în considerare şi va căuta soluţii de rezolvare.
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior este o instituție a statului român aflată în subordinea Guvernului. Rolurile principale sunt atragerea investițiilor străine în România, promovarea exporturilor românești, sprijin pentru companiile românești care vor să investească în străinătate și implementarea strategiei naționale de export prin rețeaua economică a ambasadelor României.
