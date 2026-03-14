VIDEO | Cum va fi transformată o fostă reședință de protocol a lui Nicolae Ceaușescu în hub cultural

Cum va fi transformată o fostă reședință de protocol a lui Nicolae Ceaușescu în hub cultural

Consiliul Județean Timiș a emis dispoziția de expropriere pentru clădirea Vilei Internațional, cunoscută drept fosta casă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara. Clădirea, situată pe bulevardul C.D. Loga, a fost lăsată în paragină mai bine de două decenii și necesită lucrări ample de restaurare, a anunțat, vineri, 13 martie 2026, Consiliul Județean Timiș.

Autoritățile județene din Timiș intenționează să transforme clădirea, aflată acum în stare avansată de degradare, într-un hub cultural.

„Este un imobil cu un potențial uriaș. Ne dorim ca acest spațiu să fie redat timișorenilor și să devină un hub artistic și cultural”, a declarat președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.

Clădirea este monument istoric, astfel că proiectul de restaurare va fi realizat în colaborare cu Direcția pentru Cultură și Ministerul Culturii. Lucrările de restaurare ar putea fi scoase la licitație anul viitor.

Odată cu preluarea imobilului, s-a constatat că proprietatea este mai complexă decât se știa inițial. Pe lângă clădirea principală, pe amplasament există și alte spații care aparțin aceleiași proprietăți, printre care o fostă popicărie și piscina familiei Ceaușescu, situate în zona din spatele imobilului.

Exproprierea imobilului a costat aproximativ 500.000 de euro.

Clădirea a fost construită în anul 1968 și a fost folosită ca locuință de protocol pentru liderii regimului comunist.

După anul 2000, Consiliul Județean Timiș a încheiat un parteneriat public–privat cu grupul de firme al lui Ovidiu Tender, care urma să reabiliteze imobilul, însă proiectul nu s-a concretizat.

Vila este amplasată într-o zonă centrală a Timișoarei și este înconjurată de un teren verde de aproximativ un hectar, ceea ce îi conferă un potențial important pentru proiecte culturale sau publice.

sursa: Consiliul Județean Timiș, Radio Timișoara

