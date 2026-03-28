VIDEO | Cum și când se plantează pomii fructiferi: Pași esențiali pentru a avea plante sănătoase și roditoare

Cum și când se plantează pomii fructiferi: Pași esențiali pentru a avea plante sănătoase și roditoare

Luna martie este una dintre cele mai bune perioade pentru plantarea pomilor fructiferi, iar respectarea pașilor esențiali, de la hidratarea rădăcinii și pregătirea gropii până la udarea de după plantare, poate influența direct prinderea și dezvoltarea pomului.

Lucian Șoșa, de la Pepiniera Șoșa din Aiud, a explicat pentru ziarulunirea.ro care sunt recomandările de bază pentru o plantare corectă, dar și de la ce prețuri pornesc pomii fructiferi în această primăvară.

Procesul corect de a planta un pom fructifer primăvara, explicat pas cu pas de un specialist

Lucian Șoșa a explicat că plantarea corectă a unui pom fructifer începe încă din momentul în care acesta este scos din ambalaj. Potrivit acestuia, rădăcina trebuie curățată cu grijă de amestecul de rumeguș și pământ, apoi clătită și lăsată la hidratat înainte de introducerea în sol. „Prima dată, ce trebuie să facem este să desfacem ambalajul. Se înlătură rumegușul, se clătește într-o găleată cu apă, se pune la hidratat 2-3 ore minimum. Ar fi ideal să stea la hidratat într-o găleată cu apă”, a precizat reprezentantul Pepinierei Șoșa.

Acesta a arătat că și pregătirea terenului are un rol esențial, recomandând ca groapa să fie făcută din timp, chiar și cu până la două săptămâni înainte de plantare. În plus, dimensiunea acesteia trebuie adaptată astfel încât rădăcina să aibă suficient spațiu pentru dezvoltare. „Pregătirea gropilor se poate face cu 2-3-4 zile înainte, ideal ar fi chiar cu 14 zile înainte de plantare. Groapa se face undeva între 50×50 sau chiar putem ajunge până la 1 m x 1 m, asta pentru cine vrea să facă o plantare corectă, iar pământul să fie foarte bine mărunțit”, a mai povestit Lucian Șoșa.

În ceea ce privește plantarea propriu-zisă, acesta a subliniat că punctul de altoire trebuie să rămână la nivelul solului, iar după așezarea pomului în groapă urmează tasarea pământului și udarea abundentă. „Punem pământul mărunțit pe fundul gropii până când ajunge la nivelul la care partea de altoi trebuie să rămână la nivelul solului. Punem o găleată de apă, minimum 10 litri de apă, lăsăm să se absoarbă bine în pământ, ulterior acoperim diferența de pământ și călcăm bine”, a mai explicat bărbatul din Aiud despre proces.

Totodată, Lucian Șoșa a menționat că după plantare este necesară și o scurtare a pomului, dar și o monitorizare atentă a umidității din sol în zilele următoare. „După aceea se face secționarea, deci tăiem axul central, lăsăm 3 ramuri laterale și udăm. Mai putem pune încă 5 litri de apă și, eventual, dacă timpul este secetos, la o săptămână mai putem să adăugăm o găleată, adică 10 litri de apă”, a mai explicat acesta, adăugând că udarea ulterioară depinde de vreme și de nevoile plantei.

Cât costă pomii fructiferi în primăvara anului 2026

Lucian Șoșa mai spune că, în această perioadă, pot fi plantați pomi din toate speciile, însă unele soiuri sunt mai căutate decât altele în funcție de preferințele cumpărătorilor și de utilitatea fructelor: „În acest sezon se plantează toate soiurile, toate speciile și inclusiv soiurile diversificate. Cele mai prioritare, care au fost în primăvară, să zicem, se plantează cireșul, caisul, piersicul”, a spus acesta.

În ceea ce privește prețurile, Lucian Șoșa a precizat că acestea pornesc, în pepiniera sa, de la 20 de lei bucata pentru vânzare, iar în cazul comenzilor mai mari se pot face reduceri. „Prețul la pomul fructifer, anul acesta, începe, la noi în pepinieră, de la 20 de lei bucata. Pentru cantități mai mari se pot face negocieri”, a spus el.

În final, acesta a menționat că prețurile cresc în cazul plantelor exotice sau al unor soiuri aparte, costul final fiind stabilit în funcție de specie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI