Foto | Accident pe Autostrada Sebeș-Turda, la km 68: Circulație îngreunată

Trei directori din industria de armament, reținuți de DNA după perchezițiile de la Cugir și la nivel național: Sunt acuzați de luare de mită Trei directori din industria de apărare au fost reținuți de procurorii DNA, în urma perchezițiilor de la Cugir și la nivel național, într-un dosar de corupție. Aceștia sunt suspectați de luare […]