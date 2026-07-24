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Foto | Accident pe Autostrada Sebeș-Turda, la km 68: Circulație îngreunată

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Accident pe Autostrada Sebeș-Turda, la km 68: Circulație îngreunată

Un accident rutier s-a produs, vineri, 24 iulie 2026, în jurul orei 11.30. pe Autostrada A10.

Accidentul a avut loc în județul Cluj.

Circulația este îngreunată pe autostradă în urma evenimentului rutier amintit.

„Circulație îngreunată în urma unui accident produs pe Autostrada A10 (Sebeș-Turda), în zona km 68, Calea 1, jud. Cluj”, a transmis DRDP Cluj.

foto – Coloană pe Autostrada Sebeș-Turda în urma accidentului de la km 68

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