Șofer din Mediaș, prins de polițiști cu ,,alcool la bord” pe o stradă din Sânmiclăuș. Avea o alcoolemie de 0,47 mg/l

Un șofer din Mediaș a fost prins de polițiști cu ,,alcool la bord” pe o stradă din Sânmiclăuș. Bărbatul de 61 de ani avea o alcoolemie de 0,47 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 iulie 2026, în jurul orei 20.04, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe strada Nouă din localitatea Sânmiclăuș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din municipiul Mediaș, județul Sibiu.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,47 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.