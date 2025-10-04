VIDEO | Cum se prepară carnea de struț. Rețetă explicată de un bucătar din Alba Iulia: ,,Toată lumea se va linge pe buze”
VIDEO | Cum se prepară carnea de struț. Rețetă explicată de un bucătar din Alba Iulia: ,,Toată lumea se va linge pe buze”
Cristi Pop, un pasionat de bucătărie din Alba Iulia, a explicat cum se gătește carnea de struț, ce beneficii dar și ce diferențe există față de alte tipuri de carne. Mai mult decât atât, el a oferit chiar și o rețetă personală pe care oricine ar trebui să încerce măcar o dată.
Ziarul Unirea a discutat cu acesta despre tipurile de mâncare care pot fi preparate din carne de struț și pe care el le gătește. Felurilor principale li se adaugă un sos vânătoresc, bazat tot pe carne de struț sau pulă de struț, servite cu măsline și paste, în cazul de față, tagliatele:
,,O să fac două preparate din carne de struț. Unul va fi din categoria ciorbelor și supelor, un fel de preparat pe care eu l-am numit struț ceag. Dincoace, vom face un sos vânătoresc, tot pe bază de carne de struț din gât și pulpă de struț, care se va servi cu măsline și paste. Am ales tagliatele, pentru că sunt mai elegante și mai gustoase. Vom avea și un sos de caramel. În sfârșit, eu zic că toată lumea se va linge pe buze după ce va mânca așa ceva.”
Ce este deosebit la carnea de struț?
Din punctul de vedere al preparării cărnii de struț, Cristi Pop consideră că, atât timp cât cunoști arta gătitului, orice fel de carne poate fi făcută la fel de bine. În ceea ce privește diferența față de alte tipuri de carne, bărbatul spune că esențial este gustul, care reprezintă cu adevărat „o surpriză”. Mai mult, în timp ce carnea de pasăre are, de obicei, culoarea albă, cea de struț este roșie.
,,100% orice gospodină merită să încerce”, a mai spus bărbatul.
Cum arată o rețetă folosind carne de struț
Cristi Pop explică că începi prin a căli legumele. Apoi pui ceapă și morcov tăiate mărunt într-o tigaie cu puțin ulei și le lași să se înmoaie ușor, până își dezvoltă aroma. Adaugi carnea de struț și o rumenești puțin pe toate părțile, doar cât să-i dai o față frumoasă, fără să se gătească complet. După ce carnea s-a rumenit, o adaugi înapoi peste legumele călite și fierbe totul împreună până când carnea este bine gătită.
,,După ce fierbe carnea se se separă de legume, legumele să pisează, să mai adaugă niște cartofi, ca să se lege, dacă crezi că e prea moale, mai poți să adaugi un pic de amidon, dar nu e picat, e bine să fie în pielea lui, și eu o sting cu un sos de caramel, după care servesc peste cu măsline, bineînțeles, că măslinele se fierb cu sosul, și servesc pe un pat de tagliatele sau de paste”, a explicat Cristi Pop.
