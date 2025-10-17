Video | Cum se face un vin bun: de la butoi la pahar, povestea vinurilor Plébános din Aiud, spusă de Andras Milan

Cum se face un vin bun: de la butoi la pahar, povestea vinurilor Plébános din Aiud, spusă de Andras Milan

Povestea celor de la Crama Plébános din Aiud a început în anul 1991, în prezent fiind o afacere de familie, iar ideea lor s-a conturat în jurul metodelor tradiționale de vinificare, folosind diferite soiuri.

„Crama Plébános, de fapt, este o afacere de familie. Eu și tatăl meu suntem, așa-zis, proprietarii cramei. Eu mai mult în cramă, tatăl meu mai mult în vie”, povestește Andras Milan.

Povestea vinurilor Plébános din Aiud

Vinurile Plébános sunt maturate în butoaie mari de stejar, unele având o capacitate impresionantă, ajungând și până la 9.300 de litri. Totuși, procesul de maturare diferă în funcție de soi. „Nu chiar toate vinurile sunt maturate în butoaiele de stejar, depinde foarte mult de soi. De exemplu, cele aromate, de obicei, nu primesc maturare la butoi, dar o Fetească Regală trebuie să stea cel puțin șase luni la butoi”, explică tehnologul albaiulian.

Viile acestor vinuri se întind între Ciumbrud și Aiud, pe o suprafață de aproape 32 de hectare. Deși tradiția cramei se concentrează mai ales pe vinurile albe, în ultimii ani familia Andras a început să cultive și alte soiuri.

Cel mai apreciat vin al lor, cupajul special Plébános, trece printr-un proces îndelungat de rafinare. „Plébános ajunge să stea chiar peste 12 luni la butoaie mari, de peste 7.000 de litri. Ne place să spunem că e un vin foarte bun”, a mai povestit bărbatul.

Despre vin cu Andras Milan

Andras Milan continuă prin a spune că cel mai căutat soi, în zona în care Crama Plébános activează, este Muscatul Românesc, care se dezvoltă foarte bine și este ușor de cultivat.

În ceea ce privește gustul pe care trebuie să îl aibă un vin, tehnologul spune că fiecare soi are identitatea lui, lucru care face vinurile foarte interesante, existând câte ceva special pentru fiecare om. Muscatul, Feteasca Regală, Rieslingul Italian, sunt vinurile care au cea mai mare trecere la Crama Plébános.

Întrebat cum se prepară un vin bun, Andras Milan a explicat că: ,,În primul rând, un vin bun se prepară prin pasiunea vinificatorului. Strugurii intră în prelucrare, sunt desciorchinați, zdrobiți, apoi sunt introduși direct în presă. Soiurile sunt presate, obținem mustul, iar mustul se lasă o zi la limpezit. După aceea, mustul limpede se trage de pe așa-zisa „gârbă”, iar acest must limpede se pune la fermentat. Fermentarea durează aproximativ 7–10 zile. După fermentare, vinul nou se trage de pe drojdii, se lasă să se limpezească, urmează etapele de stabilizare, filtrare, iar ulterior îmbutelierea și, desigur, degustarea.”

Un aspect important pe care Crama Plébános îl are este acela că: ,,La noi politica este strictă: să nu intervenim cu zahăr. Noi producem și vinuri dulci, dar doar în anii în care natura ne permite acest lucru. Anul acesta, într-adevăr, vom avea niște vinuri cu alcool mai scăzut. Am avut și soiuri la care, teoretic, ar fi fost nevoie de zahăr, dar noi încercăm să cupajăm aceste vinuri”, a mai povestit acesta.

