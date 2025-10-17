Video | Cum se face un vin bun: de la butoi la pahar, povestea vinurilor Plébános din Aiud, spusă de Andras Milan
Cum se face un vin bun: de la butoi la pahar, povestea vinurilor Plébános din Aiud, spusă de Andras Milan
Povestea celor de la Crama Plébános din Aiud a început în anul 1991, în prezent fiind o afacere de familie, iar ideea lor s-a conturat în jurul metodelor tradiționale de vinificare, folosind diferite soiuri.
„Crama Plébános, de fapt, este o afacere de familie. Eu și tatăl meu suntem, așa-zis, proprietarii cramei. Eu mai mult în cramă, tatăl meu mai mult în vie”, povestește Andras Milan.
Povestea vinurilor Plébános din Aiud
Vinurile Plébános sunt maturate în butoaie mari de stejar, unele având o capacitate impresionantă, ajungând și până la 9.300 de litri. Totuși, procesul de maturare diferă în funcție de soi. „Nu chiar toate vinurile sunt maturate în butoaiele de stejar, depinde foarte mult de soi. De exemplu, cele aromate, de obicei, nu primesc maturare la butoi, dar o Fetească Regală trebuie să stea cel puțin șase luni la butoi”, explică tehnologul albaiulian.
Viile acestor vinuri se întind între Ciumbrud și Aiud, pe o suprafață de aproape 32 de hectare. Deși tradiția cramei se concentrează mai ales pe vinurile albe, în ultimii ani familia Andras a început să cultive și alte soiuri.
Cel mai apreciat vin al lor, cupajul special Plébános, trece printr-un proces îndelungat de rafinare. „Plébános ajunge să stea chiar peste 12 luni la butoaie mari, de peste 7.000 de litri. Ne place să spunem că e un vin foarte bun”, a mai povestit bărbatul.
Despre vin cu Andras Milan
Andras Milan continuă prin a spune că cel mai căutat soi, în zona în care Crama Plébános activează, este Muscatul Românesc, care se dezvoltă foarte bine și este ușor de cultivat.
În ceea ce privește gustul pe care trebuie să îl aibă un vin, tehnologul spune că fiecare soi are identitatea lui, lucru care face vinurile foarte interesante, existând câte ceva special pentru fiecare om. Muscatul, Feteasca Regală, Rieslingul Italian, sunt vinurile care au cea mai mare trecere la Crama Plébános.
Întrebat cum se prepară un vin bun, Andras Milan a explicat că: ,,În primul rând, un vin bun se prepară prin pasiunea vinificatorului. Strugurii intră în prelucrare, sunt desciorchinați, zdrobiți, apoi sunt introduși direct în presă. Soiurile sunt presate, obținem mustul, iar mustul se lasă o zi la limpezit. După aceea, mustul limpede se trage de pe așa-zisa „gârbă”, iar acest must limpede se pune la fermentat. Fermentarea durează aproximativ 7–10 zile. După fermentare, vinul nou se trage de pe drojdii, se lasă să se limpezească, urmează etapele de stabilizare, filtrare, iar ulterior îmbutelierea și, desigur, degustarea.”
Un aspect important pe care Crama Plébános îl are este acela că: ,,La noi politica este strictă: să nu intervenim cu zahăr. Noi producem și vinuri dulci, dar doar în anii în care natura ne permite acest lucru. Anul acesta, într-adevăr, vom avea niște vinuri cu alcool mai scăzut. Am avut și soiuri la care, teoretic, ar fi fost nevoie de zahăr, dar noi încercăm să cupajăm aceste vinuri”, a mai povestit acesta.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Reforma administrativă propusă de Cseke Attila: Reduceri diferențiate de posturi și criterii noi pentru rangul localităților
Cseke Attila, la Sebeș: Reforma administrativă trebuie să fie diferențiată, nu uniformă. „Nu e corect să aplicăm aceeași măsură pentru toată lumea” Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat joi, la Sebeș, că proiectul de reformă administrativă aflat în dezbatere publică propune o abordare diferențiată în funcție de performanța fiecărei autorități locale, respingând ideea aplicării uniforme […]
Statul „serios” a blocat pentru trei luni primirea facturilor pentru proiectele Anghel Saligny. Cseke Attila: „Primarii au fost anunțați”
Statul „serios” a blocat pentru trei luni primirea facturilor pentru proiectele Anghel Saligny. Cseke Attila: „Primarii au fost anunțați” Începând din 2 octombrie până la finalul anului, România are un stat care „nu mai primește facturi” de la firme pentru proiectele pe Anghel Saligny. Platforma prin care autoritățile locale încarcă facturile pentru lucrările finanțate prin […]
VIDEO | Cea mai nouă creșă din Sebeș, din Parcul Arini, inaugurată în prezența Ministrul dezvoltării, Cseke Attila
Cea mai nouă creșă din Sebeș, din Parcul Arini, inaugurată în prezența Ministrul dezvoltării, Cseke Attila Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a ajuns joi după-masa la Sebeș, unde efectuează o vizită la cea mai nouă creșă din municipiu, realizată cu o finanțare susținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Noua creșă, amplasată în Parcul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan, reacție după declarația șefului Anaf despre ,,gemul făcut de bunica”: Nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală
Ilie Bolojan, reacție dupî declarația făcută de șeful Anaf despre ,,gemul făcut de bunica”: Nu cu gemul trebuie să ne...
Blocul afectat de explozia din București va fi demolat: Ilie Bolojan explică de ce nu mai poate fi salvat
Blocul afectat de explozia din București va fi demolat: Ilie Bolojan explică de ce nu mai poate fi salvat Premierul...
Știrea Zilei
Video | Cum se face un vin bun: de la butoi la pahar, povestea vinurilor Plébános din Aiud, spusă de Andras Milan
Cum se face un vin bun: de la butoi la pahar, povestea vinurilor Plébános din Aiud, spusă de Andras Milan...
Reforma administrativă propusă de Cseke Attila: Reduceri diferențiate de posturi și criterii noi pentru rangul localităților
Cseke Attila, la Sebeș: Reforma administrativă trebuie să fie diferențiată, nu uniformă. „Nu e corect să aplicăm aceeași măsură pentru...
Curier Județean
VIDEO | A început Festivalul din Țara Vinului la Alba. Degustări de vin ale producătorilor locali, acompaniate de produse tradiționale și ritmuri de jazz la Palatul Principilor
A început Festivalul din Țara Vinului la Alba. Degustări de vin ale producătorilor locali, acompaniate de produse tradiționale și ritmuri...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 și pentru perioada 20.10.2025-26.10.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 și pentru perioada 20.10.2025-26.10.2025 Distribuție Energie...
Politică Administrație
„Ocna Mureș Verde” – Peste 8500 mp de spațiu public din singura stațiune balneară din județul Alba, revitalizați printr-un proiect de dezvoltare urbană de 18 milioane de lei
„Ocna Mureș Verde” – Peste 8500 mp de spațiu public din singura stațiune balneară din județul Alba, revitalizați printr-un proiect...
FOTO | Centru multifuncțional inaugurat în satul Hăpria, din comuna Ciugud: Vechea clădire a școlii din localitate, reabilitată și renovată
Centru multifuncțional inaugurat în satul Hăpria, din comuna Ciugud: Vechea clădire a școlii din localitate, reabilitată și renovată Satul Hăpria,...
Opinii Comentarii
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele sale
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele...
16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla rata de supraviețuire
16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla...