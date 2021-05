VIDEO| Cum descrie veteranul de 99 de ani din Alba LUPTA pe care a purtat-o cu coronavirusul. „Boala asta e mai grea ca războiul”

Eroul în vârstă de 99 de ani, Laurean Deac, din Alba Iulia, cel care a luptat pe frontul de Est în al Doilea Război Mondial și a fost în prizonierat, timp de patru ani, în lagăre din Asia Mică, a povestit despre lupta sa cu un inamic, de această dată nevăzut.

Acesta a transmis, într-un interviu acordat ziaruluiunirea.ro, care au fost trăirile sale în timpul acestei încercări, în comparație cu anii săi petrecuți în război.

„Războiul nu a fost greu, pentru că am luptat, dar boala asta e mai grea ca războiul. Și războiul a fost greu, pentru că a fost război.

Nu a fost greu tare, numai după ce ne-a prins. După ce nemții s-au retras, rușii veneau după ei și noi am stat pe loc. Nu am mai înaintat. Trei zile am stat pe loc și acolo am stat până când s-au retras nemții, rușii după ei și după noi. Parcă acum îi văd.

În boală am trecut așa că nu m-am putut gândi la ea, pentru că eu am fost om tare la viața mea și nu mi-a fost frică de nimic. Cu mâinile mele am făcut tot ce e aici.

M-au dus la spital copiii cu doctorul, îl cunosc de 3 ani. Când m-a văzut doctorul m-a îmbrățișat. Trei săptămâni am stat în spital. Toate lucrurile lucrează în bine celor care cred în Dumnezeu.

N-am mâncat nimic o săptămână. Mi-au drumul acasă și stau pe loc, pentru că viața e grea pe pământul ăsta, mai ales cu prăpădiții ăștia acuma.”, a declarat veteranul de război.