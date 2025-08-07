VIDEO | Cum a fost „ucis” la televizor președintele Nicușor Dan: Gafă de proporții
Gafă monunmentală la televiziunea Euronews România, joi, 7 august 2025, în timpul funeraliilor fostului președinte Ion Iliescu.
Relatând despre sosirea oficialilor la Palatul Cotroceni, o prezentatoare a reușit să-l „ucidă” din greșeală pe actualul președinte, Nicușor Dan.
„Am văzut, așadar, cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc. Începe acum momentul în care oficialii și foști șefi de stat ajung la Palatul Cotroceni să-și prezinte condoleanțele.
Din minut în minut, îl așteptăm pe Emil Constantinescu”, a spus prezentatoarea.
Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a ajuns în jurul orei 09.00 la Palatul Cotroceni. Cortegiul funerar a intrat în curtea Palatul Cotroceni pe Poarta Marinescu, unde a fost întâmpinat de Garda de onoare.
Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” a prezentat onorul.
Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte al României Ion Iliescu a fost pe catafalc în Sala Unirii.
La ora 9.15 a avut loc un scurt moment religios.
