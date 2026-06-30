VIDEO | Cugirean de 44 de ani, reținut de polițiști: A spart mai multe mașini din oraș și a furat documente și bunuri

Cugirean de 44 de ani, reținut de polițiști: A spart mai multe mașini din oraș și a furat documente și bunuri

Un cugirean de 44 de ani a fost reținut de polițiști după ce a spart mai multe mașini din oraș la sfârșitul anului trecut și a furat documente și bunuri.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 iunie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 4 decembrie 2025, bărbatul, în vârstă de 44 de ani, ar fi forțat sistemele de închidere a mai multor autoturisme parcate pe raza orașului Cugir și ar fi sustras documente și bunuri, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 6000 de lei.

În cursul zilei de azi, 30 iunie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

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