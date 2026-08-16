Mâine | Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în județul Alba. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade

Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în județul Alba. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade

Meteorologii ANM au emis un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, în mai multe județe din România, printre care și Alba.

Luni (17 august), în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest, explică meteorologii ANM.

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Interval de valabilitate: 17 august, ora 10:00 – 17 august, ora 21:00.

Secțiune Știri sub articolul principal