Reducerea accizei la motorină | Cât costă motorina astăzi în Alba Iulia. Unde se găsește combustibil sub pragul de 10 lei/l
Cât costă motorina astăzi în Alba Iulia. Unde se găsește combustibil sub pragul de 10 lei/l
Prețul motorinei a coborât sub pragul de 10 lei pe litru în stațiile Petrom, după ce prețurile carburanților au fost reduse cu aproxiamtiv 68 de bani pe litru, începând de duminică.
Scăderea vine în urma diminuării accizei cu 20%, măsură prevăzută în actul legislativ recent aprobat de Parlament, prin care a fost reinstituită starea de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.
Preț carburanți Alba Iulia la data de 16 august 2026, potrivit peco-online:
OMV:
- Motorină – 10.05 lei
Petrom:
- Motorină – 9.99 lei
Lukoil
- Motorină – 10.88 lei
Mol:
- Motorină – 10.05 lei
Rompetrol:
- Motorină – 10.79 lei
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