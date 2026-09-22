Curier Județean

Foto | Acțiune în sistem „RELEU”, pe DN 1 în Alba: 119 sancțiuni contravenționale, dintre care 83 pentru viteză. Zeci de șoferi testați pentru consum de alcool

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Acțiune în sistem „RELEU”, pe DN 1 în Alba: 119 sancțiuni contravenționale, dintre care 83 pentru viteză. Zeci de șoferi testați pentru consum de alcool

Poliția Alba a transmis că polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier Alba, au derulat astăzi, 22 septembrie 2026, o acțiune de tip „RELEU”, pe DN 1, în colaborare cu polițiștii din județele limitrofe.

La acțiune au participat și specialiști din cadrul Registrului Auto Român.

Activitatea, coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române, a făcut parte dintr-un demers amplu, desfășurat simultan în toate județele traversate de Drumul Național 1, unde echipajele rutiere au acționat coordonat, pentru asigurarea unei intervenții unitare și eficiente pe întregul traseu.

Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit reducerea riscului rutier, fiind vizate principalele cauze generatoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe.

În urma neregulilor depistate în județul Alba, polițiștii au aplicat 119 sancțiuni contravenționale, dintre care 83 pentru depășirea limitei legale de viteză, 16 pentru neportul centurii de siguranță și 20 pentru alte abateri.

Ca măsuri complementare, polițiștii au retras 7 certificate de înmatriculare.

Totodată, au fost efectuate 75 de testări privind consumul de alcool și substanțe psihoactive.

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