Foto | Incident grav la Pianu de Jos: O persoană, prinsă într-un utilaj tip volă. Intervine de urgență un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD

De pe marginea unui drum și o cocioaba din PVC, la o locuință adevărată: O femeie din Alba are, în sfârșit, un loc pe care să-l numească „acasă”. Un vis împlinit de un brașovean și mai mulți voluntari în doar 3 zile Povestea Corneliei, femeia de 53 de ani care trăia într-un adăpost improvizat din […]