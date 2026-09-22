Foto | Incident grav la Pianu de Jos: O persoană, prinsă într-un utilaj tip volă. Intervine de urgență un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD
Incident grav la Pianu de Jos: O persoană, prinsă într-un utilaj tip volă. Intervine de urgență un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD
O persoană a rămas prinsă într-un utilaj de tip volă, marți dimineața, în localitatea Pianu de Jos. Victima este conștientă, potrivit primelor informații disponibile.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru extragerea unei persoane și acordarea primului ajutor medical în localitatea Pianu de Jos.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre o persoană prinsă într-un ultilaj(volă), conștientă.
Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și 1 terapie intensivă mobilă SMURD.
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