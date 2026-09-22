Reguli noi pentru șoferii din România de la 1 octombrie 2026: Rovinieta va ține cont de cât poluează mașina și taxa de pod de la Fetești dispare
Reguli noi pentru șoferii din România de la 1 octombrie 2026: Rovinieta va ține cont de cât poluează mașina și taxa de pod de la Fetești dispare
Noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale intră în vigoare de la 1 octombrie 2026. Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și celelalte peaje reglementate de vechea legislație vor fi eliminate, în timp ce prețul rovinietei pentru autoturisme va ține cont și de norma de poluare. Pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone va fi introdus TollRo, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului.
Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone, valoarea rovinietei va fi stabilită și în funcție de clasa de emisii EURO. În cazul vehiculelor de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, sistemul se schimbă mai profund: rovinieta este înlocuită de TollRo, iar plata va fi legată de numărul de kilometri parcurși.
Una dintre schimbările pe care șoferii le vor observa cel mai ușor este eliminarea taxei de pod de la Fetești-Cernavodă.
Când intră în funcțiune noul sistem
Schimbarea este prevăzută de Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România. Implementarea noului Sistem de Tarifare Rutieră Electronică din România, precum și a sistemului TollRo, are ca termen 31 august 2026.
Aplicarea efectivă a noilor tarife este stabilită însă pentru 1 octombrie 2026. Astfel, de la această dată, utilizarea infrastructurii rutiere va fi taxată după noile reguli, atât pentru autoturisme, cât și pentru vehiculele comerciale grele. Modificarea vine după mai multe amânări ale termenelor prevăzute inițial pentru trecerea la noul mecanism.
Una dintre cele mai importante schimbări pentru șoferii care circulă pe Autostrada Soarelui este dispariția peajului de la Fetești-Cernavodă. Vechiul cadru legislativ, reprezentat de Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, este abrogat odată cu trecerea la noul sistem. Actul normativ a stat la baza regulilor privind rovinieta și tarifele de trecere pe drumurile naționale timp de mai bine de 20 de ani. Eliminarea vechiului sistem înseamnă că nu va mai exista o plată distinctă pentru traversarea podului de la Fetești.
Măsura se aplică și celorlalte puncte pentru care erau percepute tarife de trecere în baza legislației anterioare. Legislația include și prevederi tranzitorii pentru situațiile în care au fost achiziționate roviniete sau peaje înainte de schimbarea sistemului.
În anumite cazuri, CNAIR va trebui să restituie, la solicitarea scrisă a utilizatorilor, sumele aferente peajelor care nu au fost folosite. Sunt prevăzute, de asemenea, reguli pentru recuperarea sumelor corespunzătoare perioadelor în care anumite roviniete nu mai sunt utilizate.
Rovinieta va ține cont de norma de poluare Pentru autoturisme și pentru vehiculele destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, obligația de a avea rovinietă nu dispare. Se schimbă însă modul în care este stabilit tariful. În calcul vor intra categoria din care face parte vehiculul, perioada pentru care este achiziționată rovinieta și clasa de emisii poluante EURO. Prin urmare, norma de poluare va deveni unul dintre criteriile care determină costul utilizării rețelei de drumuri naționale.
Sistemul este construit pe principiul „poluatorul plătește”, astfel încât nivelul emisiilor vehiculului să fie reflectat în tariful achitat pentru utilizarea infrastructurii. Pentru vehiculele în cazul cărora nu există date privind clasa de emisii, legislația stabilește modalități specifice de încadrare. Efectul concret pentru șoferi va fi că două autoturisme din aceeași categorie, dar cu norme EURO diferite, nu vor fi neapărat încadrate la același tarif.
Camioanele trec la plata în funcție de distanță
Pentru transportatori, schimbarea este mai amplă. Vehiculele pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone vor fi taxate prin sistemul TollRo. În cazul acestora, costul nu mai este stabilit exclusiv prin raportare la o anumită perioadă de utilizare. Tariful va fi calculat în funcție de distanța parcursă pe sectoarele de drum pentru care se aplică sistemul.
Practic, valoarea datorată rezultă din înmulțirea tarifului unitar cu numărul de kilometri parcurși. În structura tarifului intră atât componenta aferentă utilizării infrastructurii, cât și costurile externe asociate poluării. Prin urmare, pentru vehiculele grele, utilizarea mai intensă a rețelei de drumuri se va reflecta direct în suma achitată. În aceeași categorie sunt incluse, din perspectiva TollRo, și vehiculele de transport mixt.
Ce se întâmplă cu rovinietele cumpărate înainte de schimbare
Trecerea la noul sistem presupune și o serie de reguli pentru rovinietele care au fost achiziționate în baza legislației actuale. Începând cu 1 octombrie 2026, anumite roviniete emise potrivit vechilor reguli își încetează valabilitatea. Există însă categorii pentru care documentele deja emise rămân valabile până la data expirării, potrivit prevederilor tranzitorii din noua legislație.
În anumite situații, utilizatorii pot solicita restituirea sumelor aferente perioadei în care rovinieta nu mai poate fi folosită. Noua reglementare elimină, totodată, exceptarea vehiculelor istorice de la obligația de plată a rovinietei și a tarifului de trecere.
Amenzile pentru lipsa rovinietei rămân
Schimbarea mecanismului de taxare nu elimină obligația șoferilor de a achita tariful pentru utilizarea drumurilor unde rovinieta este necesară. Cei care circulă fără o rovinietă valabilă riscă sancțiuni. În cazul TollRo, legislația prevede amenzi raportate la valoarea sumei care trebuia achitată și reguli speciale pentru situațiile în care nu poate fi stabilită distanța parcursă.
Pentru autoturisme, regula de bază rămâne ca, înainte de circulația pe sectoarele de drum pentru care este obligatorie, vehiculul să aibă o rovinietă valabilă.
România va fi conectată la sistemul european
Noul mecanism este gândit și pentru a permite conectarea sistemului românesc la cele utilizate în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Potrivit calendarului comunicat de CNAIR, interoperabilitatea prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră (SETRE) este prevăzută să devină operațională la 15 ianuarie 2027. Schimbarea marchează trecerea de la actualul model, în care rovinieta și taxele de pod sunt plătite separat, la un sistem electronic în care tariful poate fi diferențiat în funcție de caracteristicile vehiculului. Pentru autoturisme, unul dintre criteriile noi este clasa de emisii. Pentru transportul greu, plata va fi corelată cu distanța parcursă și cu nivelul emisiilor.
Pentru cei care merg spre litoral, efectul cel mai vizibil va fi eliminarea taxei separate de la Fetești-Cernavodă. Pentru transportatori, schimbarea este însă mai amplă, deoarece de la 1 octombrie 2026 costul utilizării infrastructurii pentru camioane va fi calculat prin noul sistem TollRo, în funcție de kilometrii parcurși și de caracteristicile vehiculului. Calendarul comunicat de CNAIR indică în prezent data de 1 octombrie 2026 pentru începerea aplicării noilor tarife.
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