Celebrul cascador Lae Dreghici, mesaj de mulțumire după show-ul spectaculos de la Ciugud: ,,Din partea mea: respect, felicitări și admirație”

Celebrul cascador Lae Dreghici, mesaj emoționant după show-ul spectaculos de la Ciugud: ,,Din partea mea: respect, felicitări și admirație”

Celebrul cascador din Alba, Lae Dreghici, a publicat un mesaj de mulțumire după spectacolul de sâmbătă, 19 septembrie 2026, prin care a dat dovadă de curajul, nebunia, pofta de adrenalină și riscul care îl caracterizau încă de mic.

Pe stadionul de la Ciugud, în prezența a mii de oamenii, Lae Cascadorul a reușit din nou imposibilul. Și-a ținut spectatorii cu sufletul la gură pe tot parcursul show-ului pe care l-a pus în scenă alături de fiul său Robert, dar și de cascadori din țară, ca Mihai Stoichescu, Darius și Uve Măcinic și Călin Filipescu.

Mesajul integral publicat de Lae Dreghici pe o rețea de socializare este următorul:

,,Referitor la spectacol, vă mulțumesc tuturor spectatorilor prezenți la această manifestare de la Ciugud, pentru comportamentul exemplar de care ați dat dovadă. Sunteți foarte speciali pentru mine!

Mulțumesc de-asemenea Primăriei din Alba Iulia, respectiv domnului primar Gabriel Pleșa, pentru că a făcut posibil acest spectacol și nu în ultimul rând Primăriei din Ciugud, domnul primar Gheorghe Damian pentru primirea extraordinară de prieteniască și caldă și de organizarea exemplară pentru toți cei care am participat la acest eveniment: alimentația publică, parcări (auto moto), motocicliști ,invitați în spectacol, și nu în ultimul rând; spectatorii.

Din partea mea; respect,felicitări și admirație!”.

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