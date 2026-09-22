Sport

Progresul Pecica – CSU Alba Iulia 6-0 (3-0) | Set încasat de universitari, în 10 din minutul 7!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Progresul Pecica – CSU Alba Iulia 6-0 (3-0) | Set încasat de universitari, în 10 din minutul 7!

Progresul Pecica – CSU Alba Iulia 6-0 (3-0), în etapa intermediară!

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CSU Alba Iulia a avut un start ratat de meci, încasând trei goluri în prima jumătate, după ce a rămas în inferioritate numerică (Pop, eliminat în minutul 7). Arădenii s-au desprins, marcatori fiind Pamfile (8, penalty), Mura (17, 29) dublă. A mai înscris Arsene (59) și Hodoșan (69), plus autogolul lui Gheoghiu (89). Universitarii au înregistrat cea mai drastică înfrângere a sezonul și au o nouă deplasare, la Șag, cu Timișul. Albaiulienii sunt în suferință, cu o zestre precară, două puncte în 5 jocuri.

CSU Alba Iulia, fără victorie, 3 puncte, se duelează cu vecina din clasament, Progresul Pecica, ce vine după două insuccese

Pentru albaiulieni urmează două deplasări, la Pecica (marți) și Șag (vineri).

Foto sport arad

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