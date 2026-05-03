„The Hitcher” de Apuseni: Doi bărbați, trimiși în judecată pentru că ar fi atacat cu o sticlă și pietre o autoutilitară pe un drum județean și ar fi amenințat cu moartea o femeie și un bărbat aflați în vehicul

Judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Câmpeni a analizat, miercuri, 29 aprilie 2026 legalitatea rechizitoriului, a probelor și a urmăririi penale într-un dosar de distrugere și amenințare. Doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru că ar fi atacat, pe un drum județean din Munții Apuseni, o autoutilitară și ar fi amenințat persoanele aflate în ea.

Potrivit rechizitoriului Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, faptele s-au petrecut în 9 iunie 2024, pe un drum județean, unde inculpații au așteptat victimele și au acționat violent asupra vehiculului. Aceștia au aruncat cu o sticlă și cu pietre, au distrus oglinzi și au provocat avarii, cauzând un prejudiciu de aproximativ 11.840 de lei.

În același timp, au adresat amenințări cu violența și cu moartea, determinând victimele să se baricadeze în mașină și să sune la 112.

În cursul urmăririi penale au fost administrate probe precum declarații, fotografii, acte și un deviz de reparații. Părțile civile au cerut completarea probelor și despăgubiri, iar inculpații au invocat încălcarea dreptului la apărare și neregularitatea rechizitoriului.

Judecătorul a constatat că drepturile inculpaților au fost respectate și că eventualele probe suplimentare pot fi administrate în faza de judecată. De asemenea, s-a reținut că stabilirea exactă a prejudiciului nu este obligatorie în această etapă și că rechizitoriul este legal întocmit.

În consecință, toate cererile și excepțiile au fost respinse, iar instanța a dispus începerea judecății pe fond, cu drept de contestație în 3 zile.

*În filmul „The Hitcher” un tânăr care traversează deșertul ajunge să fie terorizat de un autostopist psihopat pe care l-a luat în mașină, declanșând o cursă mortală de supraviețuire

