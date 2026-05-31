31 mai 2026 | Vânt puternic și furtuni în mai multe regiuni ale României: Meteorologii au emis o nouă informare meteo

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și o atenționare Cod Galben valabile duminică, 31 mai, în intervalul orar 10:00 – 21:00, vizând intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități importante de precipitații în mai multe zone ale țării.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de duminică, vântul va sufla temporar mai puternic în special în centrul și sud-vestul României, unde rafalele vor atinge în general viteze de 45-55 km/h. În zonele montane înalte, intensificările vor fi și mai pronunțate, cu rafale estimate între 60 și 80 km/h.

De asemenea, în a doua parte a zilei, în zona Carpaților Orientali, în vestul Moldovei, estul Olteniei și în Muntenia sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică accentuată. Acestea se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii și căderi de grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 litri pe metru pătrat.

Totodată, ANM a emis o atenționare meteorologică Cod Galben pentru intensificări ale vântului în sudul Banatului și sud-vestul Olteniei. În aceste regiuni, rafalele vor atinge viteze cuprinse între 50 și 70 km/h pe parcursul intervalului de valabilitate.

