31 mai 2026 | Vânt puternic și furtuni în mai multe regiuni ale României: Meteorologii au emis o nouă informare meteo

Ioana Oprean

acum o oră

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și o atenționare Cod Galben valabile duminică, 31 mai, în intervalul orar 10:00 – 21:00, vizând intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități importante de precipitații în mai multe zone ale țării.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de duminică, vântul va sufla temporar mai puternic în special în centrul și sud-vestul României, unde rafalele vor atinge în general viteze de 45-55 km/h. În zonele montane înalte, intensificările vor fi și mai pronunțate, cu rafale estimate între 60 și 80 km/h.

De asemenea, în a doua parte a zilei, în zona Carpaților Orientali, în vestul Moldovei, estul Olteniei și în Muntenia sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică accentuată. Acestea se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii și căderi de grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 litri pe metru pătrat.

Totodată, ANM a emis o atenționare meteorologică Cod Galben pentru intensificări ale vântului în sudul Banatului și sud-vestul Olteniei. În aceste regiuni, rafalele vor atinge viteze cuprinse între 50 și 70 km/h pe parcursul intervalului de valabilitate.

1-2 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor

acum 9 minute

31 mai 2026

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor Hidrologii au emis o avertizare Cod Galben de inundații valabilă în intervalul 1 iunie 2026, ora 12:00 – 2 iunie 2026, ora 12:00, pentru mai multe bazine hidrografice din România, pe fondul precipitațiilor prognozate și al condițiilor hidrometeorologice favorabile producerii […]

Economistul Radu Georgescu: România a plătit, în primele 4 luni din 2026, dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei. O creștere cu 16% față de 2025

acum 38 de minute

31 mai 2026

Economistul Radu Georgescu: România a plătit, în primele 4 luni din 2026, dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei. O creștere cu 16% față de 2025 Economistul Radu Georgescu avertizează că economia globală intră într-o perioadă tensionată, marcată de creșterea dobânzilor și de presiuni în ceea ce privește inflația tot mai mari. Potrivit economistului, […]

Profesorii cu vechime de peste 25 de ani ar putea preda mai puține ore fără să piardă bani. Reducerea normei, aplicată și cadrelor didactice tinere cu performanță educațională

acum 3 ore

31 mai 2026

Profesorii cu vechime de peste 25 de ani ar putea preda mai puține ore fără să piardă bani. Reducerea normei, aplicată și cadrelor didactice tinere cu performanță educațională Profesorii din România, cu o vechime de peste 25 de ani la catedră și gradul didactic I, ar putea beneficia din nou de reducerea normei de predare […]

