Bărbat de 62 de ani, din Crăciunelu de Jos, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan în Alba Iulia, în două zile diferite, fără permis de conducere
Un bărbat de 62 de ani, din Crăciunelu de Jos, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins la volan în Alba Iulia, în două zile diferite, fără permis de conducere.
Potrivit IPJ Alba, la data de 30 mai 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Crăciunelu de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere.
În dimineața zilei de 30 mai 2026, în jurul orei 05.25, polițiștii au oprit, pentru control, pe Bulevardul Încoronării din municipiu, un autoturism care era condus de bărbatul, în vârstă de 62 de ani.
Verificările au relevat faptul că acesta are anulat dreptul de conducere din data de 19 aprilie 2024.
Cercetările sunt continuate.
Informații de background:
La data de 27 mai 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Crăciunelu de Jos.
În după-amiaza zilei de 27 mai 2026, în jurul orei 18.50, polițiștii au oprit, pentru control, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiu, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 62 de ani.
În urma verificărilor efectuate de către polițiști, a reieșit că bărbatul are anulat dreptul de conducere.
