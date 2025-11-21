Rămâi conectat

VIDEO | Cristina Cândea, o artistă din Alba Iulia, cunoscută ca Queenstina, lansează noua piesă „Milion” în cadrul concursului „Artiști la Reboot”

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

De

Cristina Cândea, o artistă din Alba Iulia, cunoscută ca Queenstina, lansează noua piesă „Milion” în cadrul concursului „Artiști la Reboot”

Cristina Cândea, o artistă din Alba Iulia cunoscută sub numele de scenă Queenstina, a lansat recent o nouă piesă, Milion, care a fost difuzată în cadrul emisiunii concurs „Artiști la Reboot” de la Radio Guerrilla. Deși este arhitect de profesie, specializată în restaurare, Cristina a crescut cu muzica aproape, iar cei șapte ani de pian din școala generală i-au oferit baza necesară pentru a-și dezvolta pasiunea.

După facultate a fondat Asociația RYMA și a început să organizeze evenimente în Cetatea Alba Carolina, consolidându-și legăturile cu artiști locali, naționali și internaționali.

Până în 2019 a colaborat cu mai mulți artiști din România, printre care Nico de Transilvania, alături de care a înregistrat două piese, și a fost backing vocals în trupa de jazz a lui Zeyla Tomlyn, urcând cu aceasta pe scena Festivalului Waha.

Tot în 2019 a compus prima ei piesă originală, Lele, un track-manifest care a marcat un capitol personal, iar după o pauză și o reconfigurare artistică, în 2023 a început o colaborare intensă cu Gyusi Kadar.

Albumul ei de debut, programat să apară pe platformele online în primăvara lui 2026, va conține șapte piese, fiecare cu un univers sonor diferit, influențat de jazz, electronic, indie și ritmuri tradiționale reinterpretate, iar Milion oferă primul semnal despre direcția creativă a artistei.

Sursa foto: guerrillaradio.ro

