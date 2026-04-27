Bonificații de zeci de milioane de lei acordate de ANAF pentru contribuabilii care au achitat anticipat obligațiile fiscale. Conformarea voluntară creşte semnificativ în 2026

ANAF anunță acordarea unor bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru peste 78.000 de contribuabili care și-au achitat anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale, până la termenul de 15 aprilie.

Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță acordarea unor bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru 78.322 de contribuabili care au achitat anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale, în termenul stabilit până la data de 15 aprilie. Rezultatele confirmă eficiența măsurilor de simplificare administrativă și a instrumentelor de stimulare a conformării voluntare implementate în anul 2026.

Un element esențial al procesului de modernizare fiscală îl reprezintă, pentru prima dată, punerea la dispoziția contribuabililor a formularului de declarație unică precompletat, măsură care a contribuit semnificativ la reducerea birocrației și a timpului necesar depunerii declarațiilor.

Totodată, introducerea bonificației de 3% pentru plata anticipată a obligațiilor fiscale a avut un impact direct asupra comportamentului de conformare al contribuabililor.

Datele înregistrate până în prezent indică o evoluție pozitivă a conformării voluntare:

  • 408.224 de contribuabili au depus declarația unică, în creștere cu 23,24% față de aceeași perioadă a anului precedent;
  • 78.322 de contribuabili au beneficiat de bonificația pentru plata anticipată;
  • valoarea totală a bonificațiilor acordate se ridică la 43,5 milioane de lei;
  • încasările bugetare aferente au crescut cu 2,12 miliarde lei față de aceeași perioadă din 2025, atingând nivelul de 3,04 miliarde lei.

Aceste evoluții confirmă faptul că măsurile de simplificare a procedurilor fiscale, împreună cu mecanismele de stimulare adecvate, contribuie la îmbunătățirea conformării voluntare și la creșterea veniturilor bugetare.

ANAF își reafirmă angajamentul de a continua procesul de modernizare fiscală, prin reducerea birocrației, creșterea predictibilității și consolidarea unui parteneriat funcțional între administrația fiscală și contribuabili, bazat pe încredere și eficiență administrativă.

