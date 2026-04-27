VIDEO ȘTIREA TA | Act de vandalism în Parcul Unirii din Alba Iulia: Statuia lui Alexandru Vaida-Voevod, însemnată cu spray roșu de tip graffiti

Un nou act de vandalism a avut loc la Alba Iulia, de data aceasta ,,victima” fiind statuia lui Vaida-Voevod, amplasată în Parcul Unirii.

,,Opera de artă” a fost semnalată duminică de un albaiulian aflat în trecere prin zona unde se află statuia. Atât pe emblema de pe soclul monumentului, cât și la baza statuii, a fost trasat câte un X cu vopsea roșie.

Potrivit celor constatate de martorii care au și fotografiat ,,isprava”, autorii actului de vandalism au folosit spray-uri de tip graffiti.

Alexandru Vaida-Voevod (n. 27 februarie 1872, Olpret, azi Bobâlna, Austro-Ungaria – d. 19 martie 1950, Sibiu) – om politic, medic, publicist, unul dintre liderii marcanţi ai Partidului Naţional Român din Transilvania, apoi ai Partidului Naţional Ţărănesc. La 18 octombrie 1918, în Parlamentul de la Budapesta, a rostit rezoluția care cerea ca națiunea română din Transilvania și Ungaria ”singură, independentă și nerestrânsă de nicio influență străină să poată decide asupra apartenenței sale de stat și asupra raporturilor sale în concernul națiunilor libere.”

Alexandru Vaida-Voevod a deţinut în trei rânduri funcţia de prim-ministru al României (1 decembrie 1919-10 ianuarie 1920; 6 iunie 1932-17 octombrie 1932; 14 ianuarie 1933-9 noiembrie 1933).

Este arestat de autoritățile comuniste în 24 martie 1945, iar în 1946 este pus în arest la domiciliu, la Sibiu, până la moartea sa.

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | „Oare când pot să joc fotbal pe Bernabeul din Recea?”: Reacția constructorului și a administrației Alba Iulia după ce termenul inițial de finalizare a proiectului a fost depășit

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 zile

în

22 aprilie 2026

De

„Oare când pot să joc fotbal pe Bernabeul din Recea?”: Reacția constructorului și a administrației Alba Iulia după ce termenul inițial de finalizare a proiectului a fost depășit Investiția „Amenajare parc cu teren multisport și amenajare loc de joacă pentru copii cu dizabilități – cartier Recea, municipiul Alba Iulia” trebuia finalizată la data de 24 […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Grindină și bucăți de gheață la Alba Iulia: Ploaie torențială în mai multe zone din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 zile

în

21 aprilie 2026

De

Grindină și bucăți de gheață la Alba Iulia: Ploaie torențială în mai multe zone din oraș Mai multe zone din județul Alba au fost afectate de o ploaie puternică, însoțită de căderi de gheață, marți, 21 aprilie 2026, pe fondul instabilității atmosferice. Un cititor ziarulunirea.ro a surprins într-un videoclip imagini din Alba Iulia, unde se […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Grindină și ploaie puternică la Hopârta: Un drum a fost acoperit de un covor de gheață în urma fenomenelor meteo

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 zile

în

21 aprilie 2026

De

Grindină și ploaie puternică la Hopârta: Un drum a fost acoperit de un covor de gheață în urma fenomenelor meteo Un drum din comuna Hopârta a fost acoperit de un covor de gheață în urma fenomenelor meteo puternice de astăzi, 21 aprilie 2026.  Mai exact, un cititor ziarulunirea.ro a transmis un videoclip în care se […]

Citește mai mult