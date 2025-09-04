VIDEO | Creșă cu 110 locuri în Alba Iulia, între străzile Emil Racoviță și Gheorghe Șincai: Începe turnarea cuzineților pentru fundație
Creșă cu 110 locuri în Alba Iulia: Începe turnarea cuzineților pentru fundație
În municipiul Alba Iulia va începe edificarea unei noi creșe.
Aceasta va avea o capacitate de 110 locuri.
„O nouă creșă, de 110 locuri, va „răsări” cât de curând între străzile Emil Racoviță și Gheorghe Șincai”, au transmis, miercuri, 3 septembrie 2025, reprezentanții Primăriei Alba Iulia.
Potrivit primarului Gabriel Pleșa, se fac progrese semnificative la construcția viitoarei creșe din Alba Iulia, care, conform edilului, va acoperi necesarul de locuri pentru următoarea perioadă.
Terenul a fost pregătit, iar de joi, 4 septembrie 2025, va începe turnarea cuzineților pentru fundație, a precizat edilul albaiulian.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
