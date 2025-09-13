VIDEO | Copiii din Abrud au învățat reguli importante de circulație: Lecție interactivă de educație rutieră susținută de polițiștii din Alba

Cei mici au învățat reguli importante de circulație: Lecție interactivă de educație rutieră susținută de polițiștii din Alba la Abrud

Cei mici au învățat vineri, 12 septembrie 2025, alături de polițiștii rutieri din Alba, cum să circule în siguranță pe drumurile publice. Activitatea s-a desfășurat la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, în cadrul Planului Național „Siguranța rutieră pentru pietoni și bicicliști 2025”.

Vineri, 12 septembrie 2025, polițiștii Serviciului Rutier Alba, în contextul Planului Național de Măsuri ,,Siguranța rutieră pentru pietoni și bicicliști, în anul 2025”, au desfășurat o activitate informativ-preventivă, în zona adiacentă Liceului ,,Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră în rândul elevilor.

Cei mai mici dintre participanții la discuții au luat parte la lecția de educație rutieră susținută de polițiști, aplicând, prin joc, regulile de circulație.

Poliţiştii urmăresc realizarea unui cadru instituţional care să asigure siguranţa deplasării elevilor pe drumurile publice, din zona unităţilor de învăţământ şi a altor locaţii destinate activităţilor cu caracter educativ, pentru prevenirea implicării acestora în accidente de circulaţie, anunță reprezentanții IPJ Alba.

Scopul acestor activități îl constituie consolidarea unui comportament responsabil în trafic, cunoașterea regulilor de circulație, în calitate de pietoni și bicicliști.

