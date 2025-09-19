VIDEO | Controale în Ocna Mureș: Polițiștii au aplicat 18 amenzi de peste 14.000 de lei și au reținut două permise
Pe 18 septembrie 2025, polițiștii din Ocna Mureș au desfășurat o acțiune de verificare între orele 18.00 și 21.00, în cadrul căreia au aplicat 18 amenzi în valoare totală de 14.017 lei, pentru diferite abateri, în special legate de circulația pe drumurile publice.
Potrivit IPJ Alba, la data de 18 septembrie 2025, în intervalul orar 18.00 – 21.00, polițiștii din orașul Ocna Mureș au organizat o acțiune care a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică.
În cadrul activității desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 45 de verificări de persoane și 35 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.
Au fost constatate 18 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 14.017 lei.
Au fost reținute două permise de conducere și au fost retrase cinci certificate de înmatriculare.
