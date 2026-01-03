VIDEO | Continuă intervențiile în Alba pentru realimentarea utilizatorilor cu energie electrică: 72 de specialiști intervin neîntrerupt pentru remedierea defecțiunilor din rețea
Continuă intervențiile în Alba pentru realimentarea utilizatorilor cu energie electrică: 72 de specialiști intervin neîntrerupt pentru remedierea defecțiunilor din rețea
Sâmbătă după-masa continuă intervențiile în Alba pentru realimentarea utilizatorilor cu energie electrică. 72 de specialiști intervin neîntrerupt pentru remedierea defecțiunilor din rețea.
Ca urmare a informării transmise de reprezentanții operatorului de distribuție DEER – Sucursala Alba, prezenți în CJCCI, situația pentru remedierea avariilor la liniile de înaltă, medie și joasă tensiune se prezintă astfel:
La această oră, peste 72 de specialiști intervin neîntrerupt pentru remedierea defecțiunilor din rețea.
Din totalul inițial de 43.531 de consumatori afectați, eforturile concentrate au dus la realimentarea unei mari părți din rețea, la acest moment mai fiind nealimentați un număr de 29.583 consumatori.
Pentru a accelera reparațiile la liniile de tensiune afectate, s-a solicitat sprijinul a 2 echipaje cu 8 specialiști din județele limitrofe.
Pentru a asigura continuitatea serviciilor esențiale, au fost luate următoarele măsuri de urgență:
-ISU Alba a dislocat deja 2 generatoare de putere mare, puse la dispoziția DEER pentru asigurarea alimentării cu energie în localitatea Abrud, vizând puncte critice de infrastructură.
-Suplimentar, 5 generatoare de mare capacitate (450KVA) din cadrul ISU Arad, ISU Bihor, ISU Cluj, ISU Mureș și ISU Sibiu au fost puse la dispoziție de către IGSU. Generatoarele se află la acest moment in tranzit spre județul Alba.
Acestea vor fi puse la Dispoziția DEER Alba, pentru a fi dislocate la puncte de transformare sau pentru alimentarea stațiilor de tratare și pompare a apei, astfel încât populația să poată beneficia de apă potabilă și energie electrică în cel mai scurt timp.
Rugăm cetățenii din localitățile afectate să dea dovadă de înțelegere în ceea ce privește timpul necesar remedierii acestor avarii complexe. Forțele de intervenție, de la pompieri militari până la echipe tehnice ale distribuitorului de energie electrica, drumuri nationale și județene, autorităti publice locale și județene, sunt în teren, în condiții meteorologice dificile, și acționează neîncetat pentru revenirea la starea de normalitate în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și cooperare.
Monitorizarea situației continuă prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, toate instituțiile implicate fiind în alertă permanentă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Peste 34.000 de gospodării din Alba, în continuare fără curent electric și peste 4.000 fără apă potabilă. 5 generatoare de mare putere, dislocate din județe vecine pentru alimentarea zonelor sensibile
Peste 34.000 de gospodării din Alba, în continuare fără curent electric și peste 4.000 fără apă potabilă. 5 generatoare de mare putere, dislocate din județe vecine pentru alimentarea zonelor sensibile Peste 34.000 de gospodării din Alba sunt în continuare fără curent electric la ora 14.00 și peste 4.000 fără apă potabilă. 5 generatoare de mare […]
Județul Alba, sub zăpadă: Suplimentarea echipajelor DEER din alte județe, asigurarea de apă potabilă și menajeră și sprijin pentru bolnavi și gravide, printre măsurile Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
Județul Alba, sub zăpadă: Suplimentarea echipajelor DEER din alte județe, asigurarea de apă potabilă și menajeră și sprijin pentru bolnavi și gravide, printre măsurile Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Județul Alba este sub zăpadă, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat sâmbătă o merie de măsuri pentru gestionarea situațiilor. Printre ele se […]
Zeci de localități din Alba, fără apă potabilă: Avariile la liniile de energie electrică afectează alimentarea prin utilizarea sistemele de pompare
Zeci de localități din Alba, fără apă potabilă: Avariile la liniile de energie electrică afectează alimentarea prin utilizarea sistemele de pompare Zeci de localități din Alba au rămas sâmbătă, 3 ianuarie 2026, fără apă potabilă ca urmare a avariilor la liniile de energie electrică, care afectează alimentarea prin utilizarea sistemelor de pompare. Din cauza avariilor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Concediul medical prelungit 2026: Când apar diferențe la indemnizație, unde se trec și cum se declară. Când intră în vigoare noile reguli
Concediul medical prelungit 2026: Când apar diferențe la indemnizație, unde se trec și cum se declară. Când intră în vigoare...
3-5 ianuarie 2026 | COD GALBEN de NINSORI abundente în Alba și alte județe: Strat consistent de zăpadă și vânt la munte
3-5 ianuarie 2026 | COD GALBEN de NINSORI abundente în Alba și alte județe: Strat consistent de zăpadă și vânt...
Știrea Zilei
FOTO | Jandarm din Alba, faptă bună la început de an și spirit civic: A ajutat un cetățean străin, rămas înzăpezit cu duba într-un șanț pe drumul spre Blaj
Jandarm din Alba, faptă bună la început de an și spirit civic: A ajutat un cetățean străin, rămas înzăpezit cu...
VIDEO | În Cetatea Alba Carolina, mai ceva ca pe pârtie la munte: Trei tineri au ieșit cu placa și schiurile, între Obelisc și Poarta a I-a
În Cetatea Alba Carolina, mai ceva ca pe pârtie la munte: Trei tineri au ieșit cu placa și schiurile, între...
Curier Județean
VIDEO | Continuă intervențiile în Alba pentru realimentarea utilizatorilor cu energie electrică: 72 de specialiști intervin neîntrerupt pentru remedierea defecțiunilor din rețea
Continuă intervențiile în Alba pentru realimentarea utilizatorilor cu energie electrică: 72 de specialiști intervin neîntrerupt pentru remedierea defecțiunilor din rețea...
FOTO | Peste 34.000 de gospodării din Alba, în continuare fără curent electric și peste 4.000 fără apă potabilă. 5 generatoare de mare putere, dislocate din județe vecine pentru alimentarea zonelor sensibile
Peste 34.000 de gospodării din Alba, în continuare fără curent electric și peste 4.000 fără apă potabilă. 5 generatoare de...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte
HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...