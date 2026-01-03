Rămâi conectat

Curier Județean

VIDEO | Continuă intervențiile în Alba pentru realimentarea utilizatorilor cu energie electrică: 72 de specialiști intervin neîntrerupt pentru remedierea defecțiunilor din rețea

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

De

Continuă intervențiile în Alba pentru realimentarea utilizatorilor cu energie electrică: 72 de specialiști intervin neîntrerupt pentru remedierea defecțiunilor din rețea

Sâmbătă după-masa continuă intervențiile în Alba pentru realimentarea utilizatorilor cu energie electrică. 72 de specialiști intervin neîntrerupt pentru remedierea defecțiunilor din rețea.

Ca urmare a informării transmise de reprezentanții operatorului de distribuție DEER – Sucursala Alba, prezenți în CJCCI, situația pentru remedierea avariilor la liniile de înaltă, medie și joasă tensiune se prezintă astfel:

​La această oră, peste 72 de specialiști intervin neîntrerupt pentru remedierea defecțiunilor din rețea.

Din totalul inițial de 43.531 de consumatori afectați, eforturile concentrate au dus la realimentarea unei mari părți din rețea, la acest moment mai fiind nealimentați un număr de 29.583 consumatori.

Pentru a accelera reparațiile la liniile de tensiune afectate, s-a solicitat sprijinul a 2 echipaje cu 8 specialiști din județele limitrofe.

Pentru a asigura continuitatea serviciilor esențiale, au fost luate următoarele măsuri de urgență:

-​ISU Alba a dislocat deja 2 generatoare de putere mare, puse la dispoziția DEER pentru asigurarea alimentării cu energie în localitatea Abrud, vizând puncte critice de infrastructură.

-Suplimentar, 5 generatoare de mare capacitate (450KVA) din cadrul ISU Arad, ISU Bihor, ISU Cluj, ISU Mureș și ISU Sibiu au fost puse la dispoziție de către IGSU. Generatoarele se află la acest moment in tranzit spre județul Alba.

Acestea vor fi puse la Dispoziția DEER Alba, pentru a fi dislocate la puncte de transformare sau pentru alimentarea stațiilor de tratare și pompare a apei, astfel încât populația să poată beneficia de apă potabilă și energie electrică în cel mai scurt timp.

Rugăm cetățenii din localitățile afectate să dea dovadă de înțelegere în ceea ce privește timpul necesar remedierii acestor avarii complexe. Forțele de intervenție, de la pompieri militari până la echipe tehnice ale distribuitorului de energie electrica, drumuri nationale și județene, autorităti publice locale și județene, sunt în teren, în condiții meteorologice dificile, și acționează neîncetat pentru revenirea la starea de normalitate în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și cooperare.

​Monitorizarea situației continuă prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, toate instituțiile implicate fiind în alertă permanentă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Peste 34.000 de gospodării din Alba, în continuare fără curent electric și peste 4.000 fără apă potabilă. 5 generatoare de mare putere, dislocate din județe vecine pentru alimentarea zonelor sensibile

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

3 ianuarie 2026

De

Peste 34.000 de gospodării din Alba, în continuare fără curent electric și peste 4.000 fără apă potabilă. 5 generatoare de mare putere, dislocate din județe vecine pentru alimentarea zonelor sensibile Peste 34.000 de gospodării din Alba sunt în continuare fără curent electric la ora 14.00 și peste 4.000 fără apă potabilă. 5 generatoare de mare […]

Citește mai mult

Curier Județean

Județul Alba, sub zăpadă: Suplimentarea echipajelor DEER din alte județe, asigurarea de apă potabilă și menajeră și sprijin pentru bolnavi și gravide, printre măsurile Comitetul Județean pentru Situații de Urgență

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

3 ianuarie 2026

De

Județul Alba, sub zăpadă: Suplimentarea echipajelor DEER din alte județe, asigurarea de apă potabilă și menajeră și sprijin pentru bolnavi și gravide, printre măsurile Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Județul Alba este sub zăpadă, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat sâmbătă o merie de măsuri pentru gestionarea situațiilor. Printre ele se […]

Citește mai mult

Curier Județean

Zeci de localități din Alba, fără apă potabilă: Avariile la liniile de energie electrică afectează alimentarea prin utilizarea sistemele de pompare

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

3 ianuarie 2026

De

Zeci de localități din Alba, fără apă potabilă: Avariile la liniile de energie electrică afectează alimentarea prin utilizarea sistemele de pompare Zeci de localități din Alba au rămas sâmbătă, 3 ianuarie 2026, fără apă potabilă ca urmare a avariilor la liniile de energie electrică, care afectează alimentarea prin utilizarea sistemelor de pompare. Din cauza avariilor […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

Concediul medical prelungit 2026: Când apar diferențe la indemnizație, unde se trec și cum se declară. Când intră în vigoare noile reguli

Concediul medical prelungit 2026: Când apar diferențe la indemnizație, unde se trec și cum se declară. Când intră în vigoare...
Actualitateacum 6 ore

3-5 ianuarie 2026 | COD GALBEN de NINSORI abundente în Alba și alte județe: Strat consistent de zăpadă și vânt la munte

3-5 ianuarie 2026 | COD GALBEN de NINSORI abundente în Alba și alte județe: Strat consistent de zăpadă și vânt...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

FOTO | Jandarm din Alba, faptă bună la început de an și spirit civic: A ajutat un cetățean străin, rămas înzăpezit cu duba într-un șanț pe drumul spre Blaj

Jandarm din Alba, faptă bună la început de an și spirit civic: A ajutat un cetățean străin, rămas înzăpezit cu...
Ştirea zileiacum 5 ore

VIDEO | În Cetatea Alba Carolina, mai ceva ca pe pârtie la munte: Trei tineri au ieșit cu placa și schiurile, între Obelisc și Poarta a I-a

În Cetatea Alba Carolina, mai ceva ca pe pârtie la munte: Trei tineri au ieșit cu placa și schiurile, între...

Curier Județean

Curier Județeanacum 36 de minute

VIDEO | Continuă intervențiile în Alba pentru realimentarea utilizatorilor cu energie electrică: 72 de specialiști intervin neîntrerupt pentru remedierea defecțiunilor din rețea

Continuă intervențiile în Alba pentru realimentarea utilizatorilor cu energie electrică: 72 de specialiști intervin neîntrerupt pentru remedierea defecțiunilor din rețea...
Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Peste 34.000 de gospodării din Alba, în continuare fără curent electric și peste 4.000 fără apă potabilă. 5 generatoare de mare putere, dislocate din județe vecine pentru alimentarea zonelor sensibile

Peste 34.000 de gospodării din Alba, în continuare fără curent electric și peste 4.000 fără apă potabilă. 5 generatoare de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 5 zile

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
Politică Administrațieacum 5 zile

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte

HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea