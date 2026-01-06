VIDEO | Construcție neobișnuită de iarnă la Alba Iulia: iglu din zăpadă, realizat de o familie pentru nepoțică

Construcție neobișnuită de iarnă la Alba Iulia: iglu din zăpadă, realizat de o familie pentru nepoțică

Căderile masive de zăpadă din ultimele zile în Alba Iulia le-au dat copiilor posibilitatea să se bucure din plin de anotimpul rece și de o iarnă cum demult nu a mai fost.

În cartierul Bărăbanț din Alba Iulia, o familie a avut ideea să folosească mormanul de zăpadă din curte pentru a-și face un iglu, iar construcția minimalistă întrece toate așteptările.

Trei oameni au lucrat timp de 3 ore pentru a ridica construcția din zăpadă, iar la final a primit și iluminat la interior.

Bucuria copilului care a primit căsuța inedită din zăpadă a meritat tot efortul bunicilor de a-l construi.

,,Am făcut un iglu pentru nepoțel. Am lucrat vreo 3 ore la el, cu încă două persoane, soția și încă un ajutor de nădejde. Deocamdată doar îl închiriem, dar urmează să mai facem câteva, pentru o sală de nunți, sperăm să avem full până în martie și să ne țină zăpada.

