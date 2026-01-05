FOTO | Așa arăta cândva copilăria: Copiii din Sântimbru au costruit cazemate de zăpadă cu acoperiș de paie și au descoperit jocurile iernilor de altădată

Așa arăta cândva copilăria: Copiii din Sântimbru au costruit cazemate de zăpadă cu acoperiș de paie și au descoperit jocurile iernilor de altădată

Iarna autentică care a pus stăpânire pe județul Alba ne-a adus aminte nu doar de iernile de altădată, cum demult nu am mai avut. Pentru cei tineri și cei mici poate este prima iarnă în toată regula pe care o trăiesc, iar pentru ceilalți, sunt aduceri aminte de iernile copilăriei.

Jocurile copilăriei noastre au dispărut în tăcere, iar ecranele, consolele și notificările le-au luat locul. Copiii din ziua de astăzi nu mai știu cum e iarna să faci cazemate, să te joci cu țevi cu cornete, bambilici sau să ai oracole.

Zăpada abundentă și lipsa internetului și a televizorului din zilele acestea, i-a scos însă zilele acestea pe copii din casă și mulți dintre ei au descoperit jocurile de altădată.

În comuna Sântimbru, în satul Totoi, copiii au ieșit la zăpadă și cum făceau părinții lor odinioară, au construit o cetate de toată frumusețea, albă și cu acoperiș de paie.

,,Ce faci când nu merg internetul și televiziunea prin cablu? Îți faci de lucru pe-afară și construiești (fără autorizație) #ecologic, pe drum!

Copiii de la Totoi au ieșit la zăpadă cum făceau părinții lor odinioară și-și fac cetate tradițională – ziduri albe și acoperiș de paie. Ce vremuri!”, a scris edilul de la Sântimbru, Iancu Popa, pe Facebook.

