FOTO | Așa arăta cândva copilăria: Copiii din Sântimbru au costruit cazemate de zăpadă cu acoperiș de paie și au descoperit jocurile iernilor de altădată
Așa arăta cândva copilăria: Copiii din Sântimbru au costruit cazemate de zăpadă cu acoperiș de paie și au descoperit jocurile iernilor de altădată
Iarna autentică care a pus stăpânire pe județul Alba ne-a adus aminte nu doar de iernile de altădată, cum demult nu am mai avut. Pentru cei tineri și cei mici poate este prima iarnă în toată regula pe care o trăiesc, iar pentru ceilalți, sunt aduceri aminte de iernile copilăriei.
Jocurile copilăriei noastre au dispărut în tăcere, iar ecranele, consolele și notificările le-au luat locul. Copiii din ziua de astăzi nu mai știu cum e iarna să faci cazemate, să te joci cu țevi cu cornete, bambilici sau să ai oracole.
Zăpada abundentă și lipsa internetului și a televizorului din zilele acestea, i-a scos însă zilele acestea pe copii din casă și mulți dintre ei au descoperit jocurile de altădată.
În comuna Sântimbru, în satul Totoi, copiii au ieșit la zăpadă și cum făceau părinții lor odinioară, au construit o cetate de toată frumusețea, albă și cu acoperiș de paie.
,,Ce faci când nu merg internetul și televiziunea prin cablu? Îți faci de lucru pe-afară și construiești (fără autorizație) #ecologic, pe drum!
Copiii de la Totoi au ieșit la zăpadă cum făceau părinții lor odinioară și-și fac cetate tradițională – ziduri albe și acoperiș de paie. Ce vremuri!”, a scris edilul de la Sântimbru, Iancu Popa, pe Facebook.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | APEL UMANITAR pentru Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care doarme în plină iarnă, pe străzi: ,,Și-a improvizat un dormitor lângă niște containere de gunoi”
APEL UMANITAR pentru Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care doarme în plină iarnă, pe străzi: ,,Și-a improvizat un dormitor lângă niște containere de gunoi” Singur, marginalizat și ignorat de societate, Andrei, un tânăr din Alba Iulia, își duce traiul sub cerul liber, pe străzi, indiferent de anotimp. Toți albaiulienii îl știu, însă prea […]
FOTO | Un primar dintr-o comună din Alba la volanul buldoexcavatorului cu care s-a făcut deszăpezirea: „Un șef se impune și dă ordine, un lider dă exemplu”
Un primar dintr-o comună din Alba la volanul buldoexcavatorului cu care s-a făcut deszăpezirea Un primar dintr-o comună din Alba s-a aflat el însuși la volanul buldoexcavatorului cu care s-a făcut deszăpezirea pe raza localității. Este vorba de primarul comunei Meteș, Daniel Sânzâiană. Citește și: FOTO | Mobilizare exemplară la Sântimbru, după ninsorile abundente: Localnicii […]
VIDEO | Misiune de salvare DIFICILĂ într-un cătun izolat din Apuseni, la o persoană în vârstă cu probleme medicale. Pompierii din Câmpeni intervin cu o autoșenilată și o mașină de teren
Misiune DIFICILĂ într-un cătun izolat din Apuseni, la o persoană în vârstă cu probleme medicale. Pompierii din Câmpeni intervin cu o autoșenilată și o mașină de teren O misiune dificilă de salvare este în curs într-un cătun izolat din Apuseni. Pompierii din Câmpeni intervin cu o autoșenilată și o mașină de teren pentru extragerea unei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026: Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Ce prevede actul normativ
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Ce prevede actul normativ Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, 5 ianuarie...
Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații din 2026
Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații...
Știrea Zilei
FOTO | Așa arăta cândva copilăria: Copiii din Sântimbru au costruit cazemate de zăpadă cu acoperiș de paie și au descoperit jocurile iernilor de altădată
Așa arăta cândva copilăria: Copiii din Sântimbru au costruit cazemate de zăpadă cu acoperiș de paie și au descoperit jocurile...
VIDEO | APEL UMANITAR pentru Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care doarme în plină iarnă, pe străzi: ,,Și-a improvizat un dormitor lângă niște containere de gunoi”
APEL UMANITAR pentru Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care doarme în plină iarnă, pe străzi: ,,Și-a improvizat un...
Curier Județean
ACCIDENT pe o stradă din Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz
ACCIDENT pe o stradă din Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz O mașină a acroșat o...
VIDEO | Marile firme de construcții locale au pus umărul la deszăpezire în Alba Iulia: „E normal să sprijinim comunitatea din care facem parte”
Marile firme de construcții locale au pus umărul la deszăpezire în Alba Iulia Luni, 5 ianuarie 2026, operațiunile de deszăpezire...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Ajunul Bobotezei, prilej de prevestire a destinului în dragoste. Fetele îşi pun busuioc sub pernă pentru a-şi visa ursitul
Fetele tinere care vor să îşi viseze ursitul trebuie să “fure” sau să ceară preotului un firicel de busuioc sfinţit...
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...