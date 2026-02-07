VIDEO | Competiție de robotică la Alba Iulia: 12 echipe din România s-au adunat pentru a-și testa roboții în diferite probe în cadrul FIRST Tech Challenge
Peste 10 echipe de robotică din România s-au adunat la Alba Iulia în cadrul evenimentului FIRST Tech Challenge, organizat de Team XEO, unul dintre cele mai importante evenimente FTC din regiunea Centru, pentru a-și testa roboții în diferite probe.
,,Astăzi sunt prezente aici 12 echipe din toată România. Acolo puteți vedea terenul de practică, meciurile vor începe puțin mai târziu, iar fiecare echipă va disputa câte șase meciuri.
Această etapă este una de tip amical. Peste 2–3 săptămâni va avea loc faza regională, iar competiția de acum reprezintă o pregătire pentru aceasta. În spate se pot observa toate echipele care încă se antrenează, cât timp mai au la dispoziție, pentru că este foarte important ca fiecare dintre ele să obțină o performanță cât mai bună. Acesta este terenul de joc oficial”, a explicat unul dintre organizatori pentru Ziarul Unirea.
Un meci durează două minute și jumătate și începe cu o perioadă de autonomie. Există două alianțe: una roșie și una albastră, fiecare formată din câte două echipe, alese aleatoriu.
Perioada de autonomie are loc la începutul meciului și durează 30 de secunde. Roboții sunt poziționați câte doi pe fiecare parte a terenului și sunt programați să marcheze singuri mingile în coșul de sus. Fiecare minge introdusă în unul dintre coșuri aduce puncte.
Dacă o echipă reușește să realizeze un anumit model cu mingile, așa cum se vede pe elementul alb de pe teren, aceasta primește puncte suplimentare. După perioada de autonomie urmează faza de „teleop”, în care roboții sunt controlați manual. Fiecare robot este operat de doi drivere, iar obiectivul rămâne acela de a introduce cât mai multe mingi în coș, a mai precizat organizatorul.
Evenimentul are loc astăzi, sâmbătă, 7 februarie 2026, începând cu ora 09:00, la Sala Polivalentă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Meet-ul reunește peste 10 echipe implicate în competiția FIRST Tech Challenge, fiind unul dintre cele mai importante evenimente FTC din regiunea Centru. Este o etapă relevantă în parcursul competițional, iar rezultatele obținute contribuie la clasamentul și poziționarea pentru etapa regională.
Despre FIRST Tech Challenge
FIRST Tech Challenge (FTC) este una dintre cele mai importante competiții educaționale de robotică la nivel mondial, în care echipe de elevi proiectează, construiesc și programează roboți pentru a îndeplini provocări pe un teren oficial de joc. Dincolo de partea tehnică, FTC dezvoltă abilități esențiale precum leadership-ul, colaborarea, comunicarea, managementul de proiect și prezentarea publică.
Ce se întâmplă la Meet
Pe parcursul zilei, echipele vor participa la:
– meciuri pe terenul oficial (robot game), în care roboții îndeplinesc sarcini punctate;
– testare, optimizare și strategie, în condiții reale de competiție;
– evaluări și clasamente specifice Meet-urilor, relevante pentru etapa regională.
Program orientativ (7 februarie 2026)
- 08:30 – 09:30 – Sosirea echipelor / pregătire teren & roboți
- 09:30 – 09:45 – Deschidere și briefing tehnic
- 09:45 – 10:45 – Robot and Field Inspections
- 10:45 – 11:00 – Drivers and Coach meeting
- 11:00 – 13:30 – Matches
- 13:30 – 14:30 – Lunch Break
- 14:30 – 17:30 – Matches
- 17:30 – 18:00 – Closing ceremony
(Programul poate suferi ajustări în funcție de dinamica competiției.)
Parteneri
Susținătorul principal al evenimentului este STAR ASSEMBLY, companie care susține educația tehnică și inițiativele dedicate tinerilor, contribuind la dezvoltarea comunității locale și la formarea viitoarelor generații de specialiști.
