VIDEO | Comisar-șef Luminița Prodan, o carieră dedicată poliției și comunicării: „Am primit apeluri și la 1 noaptea, dar a fost un rol asumat”

Comisar-șef Luminița Prodan, o carieră dedicată Poliției și comunicării: „Am primit apeluri și la 1 noaptea, dar a fost un rol asumat”

Comisarul-șef de poliție Luminița Prodan și-a dedicat 24 de ani carierei în Poliție, timp în care a trăit atât numeroase momente frumoase, cât și situații dificile, pe care a reușit să le depășească alături de colegii săi.

Cu ocazia celor 204 ani de tradiție şi continuitate a Poliției Române în slujba cetățenilor, Luminița Prodan a povestit pentru ziarulunirea.ro despre parcursul său profesional, despre perioada în care a fost purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Alba, dar și despre amintirile și momentele care i-au rămas întipărite în minte, precum și despre situațiile dificile cărora a trebuit să le facă față.

,,Au fost 24 de ani frumoși și, în continuare, mi-am propus să fiu alături de această instituție”

Luminița Prodan spune că și-a petrecut nu mai puțin de 24 de ani în cadrul Poliției din Alba. Privind în urmă, comisarul-șef spune că această perioadă a fost una definitorie pentru parcursul său profesional: „Nu sunt nici mulți, nici puțini. Ceea ce pot să spun este că au fost 24 de ani frumoși și, în continuare, mi-am propus să fiu alături de această instituție.”

Ea mărturisește că, dacă ar avea ocazia să se întoarcă în timp, nu și-ar schimba alegerea de a intra în Poliție. „Nu am niciun regret față de alegerea făcută. Au fost 24 de ani care mi-au adus foarte multe satisfacții profesionale. Alături de colegii mei, întotdeauna am avut parte de bucurii, de colective care m-au ajutat și alături de care am evoluat profesional”, mai spune Luminița Prodan.

Despre greutățile profesionale, ea a menționat că au fost și astfel de situații, însă a reușit mereu, alături de colegii săi, să le depășească.

15 ani a ocupat poziția de purtător de cuvânt pentru Inspectoratul Județean de Poliție Alba

Cunoscută de jurnaliști mai ales din perioada în care a fost purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Alba, Luminița Prodan spune că acei 15 ani au reprezentat una dintre cele mai importante etape din cariera sa: „Probabil că a fost perioada cea mai frumoasă din cariera mea, mi-a rămas la suflet”, a mărturisit aceasta.

Deși rolul a presupus disponibilitate permanentă, inclusiv apeluri primite: „și la 1 noaptea, și mai târziu”, comisarul-șef afirmă că a fost vorba despre „un rol asumat”, căruia i-a făcut față cu profesionalism.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI