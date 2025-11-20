VIDEO | Clopotele bisericilor din Alba au răsunat de 107 ori, în memoria făuritorilor Marii Uniri. Ceremonial solemn și depuneri de jerbe, la Sala Unirii din Alba Iulia
Clopotele bisericilor din Alba au răsunat de 107 ori, în memoria făuritorilor Marii Uniri. Ceremonial solemn și depuneri de jerbe, la Sala Unirii din Alba Iulia
Astăzi, 20 noiembrie 2025, județul Alba cinstește memoria înaintașilor printr-un amplu program de omagiere, în cadrul proiectului „PATRIA RECUNOSCĂTOARE – CLOPOTELE ÎNTREGIRII”, devenit deja o tradiție ce unește comunitățile locale și Consiliul Județean Alba în respectul față de istorie și valori naționale.
În toate localitățile județului, la ora 16:00, clopotele bisericilor răsună de 107 ori, simbolizând cei 107 ani de la înfăptuirea Marii Uniri. Totodată, se depun jerbe de flori la plăcile din alamă gravate cu numele reprezentanților din teritoriu la Marea Adunare Națională, realizate în anul 2018 pentru fiecare unitate administrativ teritorială. Aceste plăci constituie un monument amplu care se întregește la Sala Unirii prin cele două plăci de mari dimensiuni ce poartă mărturia implicării transilvănenilor în actul istoric de 1 Decembrie 1918.
Un ceremonial solemn are loc și la Sala Unirii din Alba Iulia, unde vor fi depuse jerbe de flori în memoria celor care au făurit Unirea.
Acțiunile de astăzi marchează recunoștința noastră față de eroii care au contribuit la realizarea idealului național – România Mare.
„PATRIA RECUNOSCĂTOARE – CLOPOTELE ÎNTREGIRII” este un proiect inițiat, în 2018, de Consiliul județean Alba, în colaborare cu toate unitățile administrativ teritoriale din județul Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, ce se doreşte a fi un semn al respectului faţă de reprezentanţii cercurilor electorale, breslelor, reuniunilor, cultelor bisericeşti, gărzilor naţionale, presei şi românilor de rând convocaţi pentru Adunarea din 1 Decembrie 1918.
