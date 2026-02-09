VIDEO | Circulație în condiții de iarnă pe DN67C – Transalpina: Se intervine pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și împrăștierea materialului antiderapant

Circulație în condiții de iarnă pe DN67C – Transalpina: Se intervine pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și împrăștierea materialului antiderapant

Luni, 9 februarie 2026, se circula în condiții de iarnă oe DN67C – Transalpina. În zonă se intervine pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și împrăștierea de material antiderapant.

Secția Drumuri Naționale Alba acționează pe DN67C (Transalpina), sectorul cuprins între km 79 și km 101, pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și împrăștierea materialului antiderapant, cu 1 utilaj ATB.

,,Circulația se desfășoară în condiții de iarnă. Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să aibă autovehiculele echipate corespunzător sezonului rece”, au transmis reprezentanții autorităților județene.

Reamintim că în intervalul 9 februarie, ora 10:00 – 11 februarie, ora 10:00, temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul țării. În special în Oltenia, se vor acumula cantități de apă de 5…10 l/mp și izolat de 15…20 l/mp și se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5…15 cm. Ninsori slabe vor fi și în sudul și centrul țării. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

Local în sud-vest, sud și est și pe alocuri în centrul țării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45…50 km/h, iar la altitudini mari în Carpații Meridionali rafalele vor depăși 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice și local în centrul teritoriului.

