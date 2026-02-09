9-11 februarie 2026 | Iarna revine în forță în România: Ninsori, vânt și condiții de polei. Anunțul meteorologilor

Iarna revine în forță în România: Ninsori, vânt și condiții de polei. Anunțul meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, luni, 9 februarie 2026, informarea meteo de răcire a vremi, ninsori, vânt și condiții de polei, emisă anterior.

Informarea meteo actiualizată este valabilă în intervalul 9 februarie 2026 (ora 10.00) – 11 februarie 2026 (ora 10.00).

În intervalul menționat, temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul țării. În special în Oltenia, se vor acumula cantități de apă de 5…10 l/mp și izolat de 15…20 l/mp și se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5…15 cm. Ninsori slabe vor fi și în sudul și centrul țării. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

Local în sud-vest, sud și est și pe alocuri în centrul țării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45…50 km/h, iar la altitudini mari în Carpații Meridionali rafalele vor depăși 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice și local în centrul teritoriului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI