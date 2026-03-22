VIDEO | Cinci perechi de tineri căsătoriți în anul pascal 2025-2026 vor fi premiate la „Statu’ la vase în Lunea Paștelui” 2026, la Șugag

Cinci perechi de tineri căsătoriți în anul pascal 2025-2026 vor fi premiate la „Statu’ la vase în Lunea Paștelui” 2026, la Șugag

Cinci perechi de tineri căsătoriți în anul pascal 2025-2026 vor fi premaiate la „Statu’ la vase în Lunea Paștelui” 2026, la Șugag, alături de părintele spiritual al evenimentului, Marius Moga senior.

Perechile sunt următoarele: Nicolae Bogdan și Marcela Căta, George Florin Căta și Elena Cărpinișan, Paul Cătălina și Adriana Ștefan, Ioan Neag și Simona Ștefan, Gheorghe Podean și Denisa Ana.

Evenimentul de luni, 13 aprilie 2026 va include și premierea cuplurrilor de tineri căsătoriți în anul pascal 2024-2025.

,,Statu’ la vase în Lunea Paștelui”, obicei păstrat de generații la Șugag, va marca anul acesta un moment aparte. O localnică va fi aniversată la împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani. Ioana Cernat are 44 de strănepoți și 6 stră-strănepoți.

Evenimentul va continua cu un spectacol folcloric autentic, susținut de Grupul instrumental tradițional Fluierașii din Șugag și Cornelia și Lupu Rednic.

Un moment aparte va fi dedicat și cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie, un simbol al statorniciei și al iubirii durabile.

„Statu’ la vase” este o lecție despre comunitate, respect și continuitate. Este dovada vie că tradițiile noastre încă trăiesc, prin oameni și pentru oameni”, au transmis reprezentanții Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

video: Căminul Cultural Șugag / Facebook

