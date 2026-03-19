Moment aparte la ,,Statu’ la vase în Lunea Paștelui” la Șugag: Localnică, aniversată la împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani. Ioana Cernat are 44 de strănepoți și 6 stră-strănepoți

,,Statu’ la vase în Lunea Paștelui”, obicei păstrat de generații la Șugag, va marca anul acesta un moment aparte. O localnică va fi aniversată la împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani. Ioana Cernat are 44 de strănepoți și 6 stră-strănepoți.

În inima tradiției, acolo unde obiceiurile se păstrează cu respect și bucurie, sunteți invitați să luați parte la un eveniment cu adevărat special: ,,Statu’ la vase în Lunea Paștelui”, un moment de suflet al comunității din Șugag, care aduce împreună credința, familia și valorile autentice românești.

Vor fi celebrați tinerii căsătoriți din ultimul an, într-un cadru tradițional, alături de părintele spiritual Marius Moga senior, într-un obicei păstrat cu grijă din generație în generație.

În același spirit al valorilor familiale, va fi marcat un moment cu totul aparte: aniversarea doamnei Cernat Ioana, care împlinește venerabila vârstă de 100 de ani. Născută în anul 1926, soție a lui Grosu Paștiu Petru, mamă a 8 copii (4 băieți și 4 fete), bunică a 26 de nepoți, străbunică a 44 de strănepoți și stră-străbunică a 6 stră-strănepoți, doamna Cernat Ioana este un adevărat simbol al familiei trainice și al continuității peste generații. Un destin care spune, simplu și profund, ce înseamnă rădăcina și dăinuirea.

Evenimentul va continua cu un spectacol folcloric autentic, susținut de:

-Grupul instrumental tradițional Fluierașii din Șugag
-Cornelia și Lupu Rednic

Un moment aparte va fi dedicat și cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie, un simbol al statorniciei și al iubirii durabile.

„Statu’ la vase” este o lecție despre comunitate, respect și continuitate. Este dovada vie că tradițiile noastre încă trăiesc, prin oameni și pentru oameni.

