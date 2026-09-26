Video: CIL Blaj – CSM Deva, etapa a șasea din Seria 7 a Ligii 3 | Liderul, vizează a șasea victorie consecutivă

CIL Blaj – CSM Deva, etapa a șasea din Seria 7 a Ligii 3 | Liderul, vizează a șasea victorie consecutivă

CIL Blaj – CSM Deva, etapa a șasea din Seria 7 a Ligii 3 | Liderul, singura formație din eșalonul terț cu maximum de puncte, vizează a șasea victorie consecutivă

CIL Blaj are 15 puncte din tot atâtea posibile în Seria 7 din Liga 3, după un start fabulos de sezon.

La Tiur poposește nou-promovata din Deva, 0-3 acasă, primul eșec, cu Unirea Sântana. „Galben-albaștrii” vizează al șaselea succes, dar nu va fi simplu… cu echipa ce are iarăși o deplasare în Alba (0-0 cu CSU)

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