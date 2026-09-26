Video: CSM Unirea Alba Iulia – Nera Bogodinți, pe „Cetate” | Pretendenta la promovare versus „lanterna roșie”
CSM Unirea Alba Iulia – Nera Bogodinți, pe „Cetate” | Pretendenta la promovare versus „lanterna roșie”
CSM Unirea Alba Iulia – Nera Bogodinți, pe „Cetate”, astăzi, ora 17.00. Pretendenta la promovare versus „lanterna roșie”, în etapa a șasea a Ligii 3
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Pe „Cetate”, o formalitate pentru CSM Unirea Alba Iulia, la a doua reprezentație internă, cu „lanterna roșie”, meci în care e doar chestiunea diferenței de scor.
Nera Bogodinți, reprezentanta localității cu numai 94 de locuitori, condusă de Andreea Ignat, reprezintă clubul-fenomen al momentului în România.
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