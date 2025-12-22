VIDEO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, primul semifinalist în competiția Chefi la cuțite
Primul semifinalist al sezonului 16 din emisiunea ,,Chefi la cuțite” este Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani, originar din Sebeș.
Surpriza serii a fost atunci când telespectatorii au aflat că cel care a obținut patru farfurii a fost Alex Helju, singurul concurent de la echipa galbenă rămas în competiție.
„Alex este primul semifinalist și mă bucur așa de tare pentru el. Se poate mândri cu această victorie. Asta e victoria lui!”, a spus Chef Alexandru Sautner
Reamintim că, ediția 20 din sezonul 16 al emisiunii Chefi la cuțite, difuzată pe 21 decembrie 2025, a fost una dintre cele mai tensionate seri ale competiției. Momentele de panică au atins cote maxime, după ce trei concurenți au fost eliminați în aceeași seară, iar o singură salvare a schimbat complet echilibrul dintre echipe.
Echipele galbenă, albastră și roșie s-au confruntat într-o luptă extrem de strânsă, fiecare concurent intrând în probă cu un singur gând: lupta pentru marea finală. Chef Sautner a încasat o înfrângere grea, rămânând cu un singur membru în echipă: Alex Helju. Situația schimbă radical dinamica competiției și pune o presiune uriașă pe echipa sa, chiar înainte de final.
După cele două eliminări din ediția de ieri, echipa galbenă a lui Chef Alexandru Sautner rămâne în competiție cu un singur concurent, Alexandru Helju.
